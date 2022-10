Philips lancia Evnia, una nuova gamma di monitor e accessori

Philips Monitors lancia Evnia, una nuova gamma di monitor e accessori che unisce freschezza, qualità ed eleganza.

Il primo modello Evnia in uscita è il monitor curvo Philips Evnia 34M2C7600MV che garantisce un'esperienza quasi cinematografica grazie alla risoluzione UltraWide Quad HD 3440 x 1440 e all'HDR 1400.

Il comfort è sempre una priorità per i monitor Philips e la gamma Evnia non fa eccezione. Philips Evnia 34M2C7600MV offre una grande flessibilità grazie alla connettività completa di porte USB-C e KVM e al supporto regolabile in altezza per adattarsi alle preferenze degli utenti e garantire sessioni di gioco piacevoli per la mente e il corpo.

La gamma di monitor Evnia, a partire da questo lancio, vedrà in futuro l'introduzione di ulteriori prodotti ad alte prestazioni con i modelli: 42M2N8900 (schermo piatto OLED da 42"), 34M2C8600 (schermo curvo OLED QD da 34") e 27M2C5500W (schermo curvo VA da 27").

L'offerta sarà completata da accessori innovativi ed eleganti: due tastiere (SPK8508 e SPK8708), due mouse (SPK9508 e SPK9708), due cuffie (TAG5208 e TAG7208) e un mouse pad (SPL7508).

Il Philips Evnia 34M2C7600MV sarà disponibile da dicembre al prezzo di €2069. I modelli Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 e 27M2C5500W saranno disponibili a metà gennaio. I prezzi sono rispettivamente €1959, €1849, €579. Tutti gli accessori saranno disponibili a partire da giugno 2023.

