Jabra Evolve2 Buds: auricolari true wireless tascabili, progettati per il lavoro a distanza

Jabra ha annunciato i nuovi auricolari Evolve2 Buds, l'ultimo prodotto dell’omonima serie. In un'epoca in cui il lavoro ibrido è lo standard per la maggior parte dei professionisti, è importante avere la libertà e la flessibilità di lavorare da qualsiasi luogo. I nuovi Evolve2 Bud sono progettati per aumentare la concentrazione e migliorare la collaborazione dei professionisti che lavorano in movimento. Certificati per le principali piattaforme di riunioni virtuali, tra cui Microsoft Teams e Zoom, utilizzano la tecnologia più avanzata per ridurre il rumore di fondo e consentire chiamate e conversazioni più chiare.

Distrazioni ridotte al minimo

Quando si lavora da casa, dall'ufficio o in uno spazio pubblico, spesso ci si distrae: dal rumore della lavatrice, al rumore del barista alla macchina del caffè, al chiacchiericcio dei colleghi in sottofondo. Per questo motivo, gli Evolve2 Buds sono dotati di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) regolabile, che è possibile personalizzare in base alle proprie preferenze di ascolto, bloccando i suoni esterni e riducendo al minimo le distrazioni. Gli auricolari sono inoltre dotati della funzione di test di tenuta MyFit, e di quella denominata SafeTone, con PeakStop, che garantisce una maggiore protezione dell'udito e la tenuta ottimale per un'esperienza ANC efficiente e sicura.

Maggiore qualità delle chiamate e conversazioni cristalline

È più che mai importante per i dipendenti essere ascoltati chiaramente durante le chiamate e poter parlare liberamente con i colleghi senza essere interrotti, soprattutto quando le riunioni virtuali diventano la norma. Poiché molti utenti sono ormai abituati alla forma degli auricolari wireless, Jabra ha sviluppato gli Evolve2 Buds per consentire di avere conversazioni di alta qualità con Jabra MultiSensor Voice. Questa tecnologia utilizza una combinazione unica di quattro microfoni, sensori di conduzione ossea e algoritmi avanzati per bloccare il più possibile il rumore circostante in modo che l'utente possa essere sentito chiaramente dagli interlocutori. La tecnologia di Jabra garantisce così un'esperienza di conversazione decisamente soddisfacente.

Ampia portata wireless e connettività per la flessibilità

Per chi è alla ricerca di una connettività stabile e di una maggiore mobilità, gli auricolari Evolve2 Buds sono caratterizzati da una ampia portata wireless, grazie all'esclusivo dispositivo che può essere collegato al PC. Con una portata fino a 20 metri, gli Evolve2 Buds offrono ai dipendenti la possibilità di spostarsi in casa o in ambienti di lavoro ibridi o remoti senza compromettere la qualità delle chiamate.

Certificati per le principali piattaforme di riunioni virtuali, tra cui Microsoft Teams e Zoom, hanno un'autonomia di 5 ore in conversazione che diventano 33 con la custodia di ricarica, per evitare l'inconveniente di esaurire la resa degli auricolari durante una riunione.

Gli Evolve2 Buds saranno disponibili dalla fine di novembre al prezzo di vendita suggerito di 259 euro.

