Nothing lancia i nuovi auricolari Ear (stick)

Nothing ha lanciato i nuovi auricolari Ear (stick). Con fino a 29 ore di ascolto, un custom driver da 12.6mm e il design half-in ear, i Nothing Ear (stick) garantiscono un’esperienza d’uso di qualità al prezzo di €119.

Grazie ad un design half in-ear, gli Ear (stick) offrono agli utenti una nuova opzione all’interno dell’ecosistema audio di Nothing, il tutto in una custodia cilindrica e compatta che si rifà alla silhouette dei cosmetici. Gli auricolari si appoggiano all’interno dell’orecchio donando all’utente una sensazione di comfort. Gli Ear (stick) sono ergonomici e sono stati testati su oltre 100 persone. Ogni auricolari pesa solo 4.4g, così da poter essere indossato senza problemi per tutto il giorno.

Un sound nitido

Grazie al custom driver degli Ear (stick), uno dei più sensibili sul mercato, il suono prende vita. Con una dimensione di 12.6mm è grande abbastanza da ricevere i bassi profondi, gli alti nitidi e ogni dettaglio sonoro, ma è comunque delle dimensioni giuste per risultare confortevole. Utilizzando il miglior tipo di magneti sul mercato e avendo potenziato il diaframma, la qualità del suono rimane stabile anche alle massime e minime frequenze garantendo una sound experience il più vicina possibile alla realtà.

Non ci si perde niente con la Bass Lock Technology. Un software intelligente misura la forma del canale uditivo dell’utente e la posizione dell’auricolare e determina quanti bassi si perdono durante l’utilizzo. La curva dell’equalizzatore si sintonizza automaticamente al livello ottimale per l’utente, garantendo sempre la migliore profondità di suono.

La tecnologia Clear Voice

Con la nuova generazione della tecnologia Clear Voice di Nothing, 3 microfoni ad alta definizione lavorano insieme ad un algoritmo aggiornato per filtrare i rumori di sottofondo, amplificando la voce per chiamate a prova di vento e folle.

Una connettività ottimizzata

Gli Ear (stick) sono dotati di una nuova antenna che si trova più lontano rispetto al viso per minimizzare le interruzioni di segnale. Quando si utilizza un’app di gioco su Phone, si passa automaticamente alla modalità low lag per avere un suono più nitido e in sync con la grafica. Si connette facilmente con qualsiasi dispositivo Android dotato di Fast Pair.

Controlli manuali

I controlli manuali si trovano su ogni auricolare e funzionano anche con le dita bagnate. Gli utenti possono premere sul gambo dell’auricolare per attivare play, mettere in pausa, saltare le canzoni, attivare l’assistente vocale e cambiare il volume.

Ear (stick) + Phone

Tutte le impostazioni e feature degli Ear (stick) sono direttamente integrate su Phone per un'esperienza fluida. È possibile personalizzare i controlli manuali e le impostazioni dell’equalizzatore come basse, medie e alte frequenze attraverso la funzione Quick Settings. Per tutti gli altri dispositivi Android e iOS, le feature sono disponibili sulla nuova app Nothing X.

Una batteria che dura tutto il giorno

Gli auricolari Ear (stick) durano tutto il giorno, alimentati da una custodia ergonomica studiata per entrare in tasca. Hanno una durata di batteria fino a 7 ore di ascolto e fino a 3 ore se si telefona attraverso gli auricolari. La custodia garantisce 22 ulteriori ore di ricarica per poter ricaricare velocemente ovunque. Bastano 10 minuti di ricarica per 2 ore extra di ascolto.

