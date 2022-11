Scandit Smart Data Capture disponibile sul nuovo Samsung Galaxy XCover6 Pro

Scandit ha annunciato la collaborazione con Samsung per il nuovo Galaxy XCover6 Pro, che mette a disposizione degli operatori in prima linea uno smartphone di livello enterprise in grado di offrire soluzioni innovative per un'ampia gamma di workflow nell’acquisizione dei dati.

A stretto contatto con Samsung, Global Strategic Alliance Partner di Scandit, l’azienda svizzera è riuscita a ottimizzare la sua tecnologia per lo smartphone Galaxy XCover6 Pro. Quando combinata con le funzionalità della piattaforma Scandit Smart Data Capture, il dispositivo risulta migliore, in termini di performance, dei device di scansione dedicati, anche negli ambienti più impegnativi. Le aziende possono incrementare l’efficienza fino a 10 volte per processi quali la gestione dello stock, la spedizione e il ritiro.

L'acquisizione accurata dei barcode o del contenuto di intere etichette è fondamentale in diversi settori, tra cui la last mile delivery, il retail, la logistica e l’air travel, in quanto i lavoratori devono scansionare rapidamente più pacchi in contemporanea o tenere il passo con le attività di gestione dello stock e degli scaffali che richiedono molte scansioni. La piattaforma Scandit Smart Data Capture, disponibile su Samsung XCover6 Pro, include tool intelligenti che forniscono agli operatori una serie di funzioni per accelerare e migliorare i loro workflow. Ad esempio, il nuovo MatrixScan Count consente la scansione e la rilevazione accurate di più articoli contemporaneamente tramite dispositivi intelligenti, velocizzando i workflow. Per quelli più complessi, come il carico dei furgoni o la gestione dei prezzi e delle etichette promozionali sugli scaffali, le sovrapposizioni in realtà aumentata forniscono insight in tempo reale e una guida al workflow. Quando le consegne richiedono la verifica dell'età o il controllo dei documenti di viaggio, il software di ID scanning consente agli operatori di acquisire con precisione i documenti d'identità.

