LG registra il più alto fatturato trimestrale della sua storia

LG ha annunciato un fatturato consolidato nel terzo trimestre 2022 pari a 21,2 trilioni di KRW, con un aumento del 14,1% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, ottenendo così il più alto fatturato trimestrale nella storia di LG Electronics. L'utile operativo del terzo trimestre è stato di 746,6 miliardi di KRW, il 25,1% in più rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Nel terzo trimestre, l'azienda ha registrato una crescita dei ricavi grazie all'aumento delle vendite di elettrodomestici premium, comprese le nuove categorie di elettrodomestici e di componenti per auto. Tuttavia, considerando i costi sostenuti una tantum lo scorso anno, l'utile operativo è diminuito a causa della debolezza della domanda dovuta al rallentamento dell'economia globale.

LG Home Appliance & Air Solution Company ha registrato un fatturato di 7,5 trilioni di KRW nel terzo trimestre, con un aumento del 5,8% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, registrando - per la divisione - il più alto fatturato del terzo trimestre. L'utile operativo, pari a 228,3 miliardi di KRW, è stato inferiore rispetto all'anno precedente a causa dei maggiori investimenti nel marketing e dell’aumento dei costi di logistica. L'aumento dei ricavi è stato trainato dalle forti vendite di elettrodomestici premium, incluse le nuove categorie di elettrodomestici come i prodotti per l'igiene che utilizzano la tecnologia a vapore nelle principali regioni del Nord America e dell'Europa. La divisione prevede di mantenere lo slancio migliorando la competitività dei prodotti premium e rafforzando la linea di prodotti di massa, oltre a gestire la struttura dei costi per aumentare la redditività.

Nel terzo trimestre LG Home Entertainment Company ha registrato un fatturato di 3,7 trilioni di KRW e una perdita operativa di 55,4 miliardi di KRW, che riflette l'aumento degli investimenti di marketing in risposta all'intensificarsi della concorrenza sul mercato. La strategia di LG per l'Home Entertainment sarà incentrata sulla gestione efficace delle spese di marketing e sul potenziamento del segmento dei televisori premium, oltre che su una gestione snella del magazzino.

LG Vehicle component Solutions Company ha raggiunto nel terzo trimestre un fatturato pari a 2.300 miliardi di KRW, con un aumento del 45,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, segnando il più alto fatturato trimestrale della business unit. L'utile operativo del terzo trimestre 2022 è stato di 96,1 miliardi di KRW. L'aumento significativo delle vendite è stato determinato dalla risposta proattiva all'aumento della domanda da parte delle case automobilistiche grazie a una gestione efficiente della supply chain. L'azienda continuerà a costruire solidi rapporti con le case automobilistiche globali e a lavorare per aumentare la redditività attraverso una gestione efficiente della struttura dei costi.

LG Business Solutions Company ha registrato nel terzo trimestre un fatturato di 1.400 miliardi di KRW con una perdita operativa di 14,4 miliardi di KRW dovuta all'aumento dei costi delle materie prime e dei costi logistici a livello globale. I ricavi sono aumentati del 9,7% rispetto a un anno fa, grazie soprattutto alla ripresa del settore B2B. L'azienda intende puntare in modo focalizzato e importante nel settore B2B in attuale ripresa, sviluppando soluzioni personalizzate e ampliando il proprio portfolio prodotti per una crescita stabile, unite alla stabilizzazione della fornitura dei componenti principali, alla riduzione attiva dei costi e a una gestione più efficiente delle risorse.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita