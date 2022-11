realme 10 disponibile in Italia

realme ha presentato realme 10, il nuovo smartphone della serie numerica dotato di un processore MediaTek G99 e con una RAM espandibile fino a 16 GB.

Processore MediaTek G99 e la RAM più grande del segmento

Mentre le principali alternative a questo dispositivo in questa fascia di prezzo utilizzano LCD o un chipset Snapdragon 680 dello scorso anno, realme 10 è l'unico prodotto del segmento a offrire un valore senza compromessi con una RAM espandibile fino a 16 GB e processore MediaTek G99.

Grazie al potente SoC, realme 10 offre prestazioni energetiche complessive migliorate del 40% rispetto a realme 9, garantendo un sistema fluido e con meno lag. Le prestazioni della CPU sono migliorate del 25%, le prestazioni della GPU sono migliorate del 78% e il consumo energetico complessivo è stato ridotto del 20% grazie alle tecnologie a 6 nm. Il punteggio AnTuTu testato nella variante 8+128GB è di 400.084, il più alto tra tutti gli smartphone sul mercato basati su questo chipset.

Ad esempio, realme 10 supporta il gioco PUBG a 40 fps in modalità bilanciata e offre inoltre un'incredibile autonomia in standby fino a 9,41 ore, garantendo sessioni di gioco fluide e prive di lag.

Fino a 16 GB di RAM dinamica

Per portare la fluidità del sistema a un livello superiore, realme 10 offre fino a 8+128 GB di RAM e ROM in grado di fornire un enorme spazio di archiviazione per oltre 64.000 foto scattate. Gli utenti possono anche espanderla con uno spazio di archiviazione esterno fino a 1 TB. LPDDR4X e UFS 2.2 superano anche le controparti con funzionalità eMMC grazie a un avvio più rapido delle app, una maggiore velocità di lettura e scrittura dei file e un frame rate più stabile durante le sessioni di gioco.

realme 10 offre anche fino a 8 GB di RAM virtuale, estendendo la memoria RAM fino a un massimo di 16 GB, consentendo l'esecuzione di 18 app contemporaneamente per consentire agli utenti di navigare agevolmente tra le loro app preferite.

Grazie al potente chipset e al supporto di archiviazione, realme 10 è l'unico smartphone di questo segmento a essere certificato TÜV SÜD 36-Month fluency rating A - il più alto punteggio di fluidità in questo standard. realme 10 è stato sottoposto a rigorosi test e ripetuti prove di avvio e caricamento delle app per garantirne un funzionamento ottimale.

Display AMOLED a 90Hz super alimentato

Il display AMOLED a 90 Hz offre un'esperienza visiva elevata con colori vividi e riduzione delle imperfezioni quando gli utenti scorrono lo schermo. Il telefono raggiunge una luminosità di picco di 1000 nit per una chiara visibilità in pieno giorno e il display è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Tutto per gli utenti: 3 anni di garanzia

In occasione del lancio del nuovo smartphone, realme ha annunciato l'estensione della sua garanzia gratuita di un anno per realme 10, per offrire la migliore esperienza con gli utenti durante un utilizzo a lungo termine.

Batteria da 5000 mAh in un corpo sottile da 7,95 mm

realme 10 offre una robusta batteria da 5.000 mAh, che permette di utilizzare il device per l'intera giornata, e una ricarica rapida da 33W per un rapido re-boost da 0 a 50% della batteria in soli 28 minuti.

Inoltre, realme 10 è sottile solamente 7,95 mm - il dispositivo più sottile mai offerto dall'azienda - e pesa solamente 178 grammi, garantendo un'esperinza confortevole anche durante lunghe sessioni di gaming.

La potenza incontra lo stile: Light Particle Design

Lo stile è sempre un elemento essenziale degli smartphone realme. realme 10 presenta un Light Particle Design, che prende ispirazione dalle potenti particelle che viaggiano alla velocità della luce. Inoltre, il prodotto sfrutta 6 strati di rivestimento per ottenere una straordinaria finitura lucida e una texture 3D accattivante. Il device si presenta in due opzioni di colore: Clash White e Rush Black.

Fotocamera AI da 50MP e fotocamera frontale da 16MP

realme 10 è dotato di fotocamera da 50MP e fotocamera frontale da 16MP, una delle risoluzioni più alte del segmento, con 50 milioni di pixel e sensore Samsung JN1, che offre una qualità dell'immagine straordinaria. Inoltre, la fotocamera primaria offre una modalità notturna migliorata con tecnologia ProLight, che riduce notevolmente il rumore e una velocità di scatto migliorata del 121%, grazie alle prestazioni del processore.

Oltre a una fotocamera per selfie ad alta risoluzione e a scatti notturni migliorati, realme 10 offre anche la modalità Street Photography 2.0, che presenta un filtro pop in stile anni '90 e una funzione di peak e zoom che consente agli utenti di controllare manualmente le zone di messa a fuoco e di ingrandire e/o rimpicciolire a piacimento.

realme 10 è dotato di un jack per cuffie da 3,5 mm e un altoparlante UltraBoom al 200%. L'altoparlante UltraBoom permette agli utenti di godere di un audio Hi-Res al 200% del volume, perfetto per un intrattenimento coinvolgente. Sul fronte software, realme 10 è dotato di realme UI 3.0 basato su Android 12.

