Samsung e Maison Margiela insieme per il nuovo Galaxy Z Flip4

: l’iconico colore bianco di Maison Margiela con finitura opaca è stata "incorporato" nello smartphone con una punta di grigio per creare la tonalità ottimale di bianco. Il design dello smartphone adotta anche la tecnica décortiqué di Maison Margiela, che spoglia un oggetto dei suoi strati esterni per esporne il nucleo, con linee sottili e traslucide che indicano i circuiti interni dello smartphone.

UX:

per questa edizione speciale è stato realizzato un design UX completamente nuovo, che include le immagini di sfondo e le icone. La scocca è stata progettata con un'avanzata tecnica 3D per riprodurre la texture di una pennellata grezza. Lo smartphone capovolto cattura anche il movimento di scansione di una radiografia, in modo da creare un effetto trasparente.