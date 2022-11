MediaWorld rinforza la sua presenza in Emilia Romagna: apre il nuovo negozio di Carpi

MediaWorld ha annunciato a Carpi la quinta nuova apertura del 2022. Il punto vendita, in via degli Inventori 6, è aperto al pubblico dal 17 novembre. Questa apertura rappresenta un ulteriore rafforzamento del marchio in Emilia-Romagna, all’insegna della sua strategia omnicanale che mette sempre al centro il cliente e i suoi bisogni. Alla consulenza personalizzata e ai prodotti in negozio sono integrati tutti i touch point digitali, quali sito e-commerce, app e display touch screen, oltre ai servizi di pick up e pick & pay, attivi anche a Carpi.

Il nuovo negozio MediaWorld ha una superficie di circa 1800 mq ed è posizionato strategicamente nel retail park di Carpi, in prossimità della A22, a cavallo tra le provincie di Mantova, Modena e Reggio Emilia, andando a coprire questo nuovo bacino di utenti.

Secondo i dati MediaWorld, nel periodo ottobre 2021 – luglio 2022, i settori che hanno contribuito più di altri alla crescita dei consumi di elettronica nel carpigiano e nella provincia di Modena sono stati il Bruno (TV e relativi accessori, dispositivi audio e per smart Tv, etc.) con +17%, e l’Home Comfort (aria condizionata, purificatori, domotica etc.) con +34%. Questi trend, in parte influenzati dai bonus governativi che hanno incentivato gli acquisti, denotano una maggiore attenzione dei consumatori locali verso la digitalizzazione e verso l’uso di prodotti tecnologici più efficienti per l’ottimizzazione energetica.

Anche il negozio MediaWorld è stato costruito nel rispetto di una politica di sostenibilità energetica che ormai da molti anni caratterizza il brand. L’illuminazione sarà 100% a LED e l’energia utilizzata, al 100% green, proviene da fonti rinnovabili. Tutto il punto vendita è telegestito al fine di ottimizzare i consumi e gestirne le accensioni e gli spegnimenti.

In occasione dell’inaugurazione, dal 17 al 20 novembre sarà attiva la speciale promozione “NO IVA”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita