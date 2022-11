Mondo Convenienza attiva i pagamenti in criptovalute

Mondo Convenienza ha introdotto i pagamenti in criptovalute per gli acquisti presso tutti i propri punti vendita in Italia e online sul canale e-commerce.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Chainside, provider numero uno in Italia per l’abilitazione di pagamenti in criptovalute su e-commerce o punti vendita fisici, oltre che per attività di advisoring sulla tecnologia blockchain.

La customer experience, sviluppata completamente in-house, offre un percorso semplice e trasparente: chi fa acquisti negli store Mondo Convenienza può scegliere il pagamento in criptovaluta e, tramite un QR code, usare il proprio portafoglio crittografico; chi compra sull’e-commerce può scegliere l’opzione fra quelle disponibili per il pagamento del carrello d’acquisto.

Mondo Convenienza accetta le transazioni in criptovalute per gli acquisti di tutti i suoi prodotti, presso tutti propri punti vendita in Italia e online sul canale e-commerce www.mondoconv.it.

