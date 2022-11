Philips Monitors lancia il nuovo Philips 27B1U7903

Philips Monitors ha presentato lancia il Philips 27B1U7903, un monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt 4 che combina un’eccezionale qualità dell’immagine con un docking sicuro ad unico cavo, materiali sostenibili e un design elegante.

Professionisti come registi, coloristi, fotografi e grafici, che richiedono massima accuratezza dei colori e dettagli precisi, non rimarranno delusi dal monitor Philips 27B1U7903: la risoluzione UltraClear 4K UHD (3840x2160) offre la precisione e i dettagli richiesti dalle applicazioni grafiche CAD e 3D, la tecnologia IPS offre angoli di visione molto ampi fino a 178/178 gradi e la retroilluminazione Mini LED migliora il controllo dell'illuminazione e del rapporto di contrasto.

Questo monitor è inoltre certificato VESA DisplayHDR 1400, il che significa che offre una luminosità di picco fino a 1400 nit, un aumento del 350% del range di contrasto e una gamma cromatica più ampia (1,07B colori) per far emergere dettagli e sfumature inedite così da avere effetti ultra-realistici. Un'ampia serie di altre caratteristiche che migliorano l’immagine estendono ulteriormente le prestazioni grafiche del Philips 27B1U7903.

La tecnologia Quantum Dot, un'innovativa tecnologia a nanocristalli semiconduttori, emette con precisione la luce riproducendo colori vivaci, dinamici e sorprendenti. La tecnologia Zero Bright Dot elimina i difetti dei punti luminosi degli LCD, mentre lo SmartUniformity garantisce una luminosità uniforme su tutto il display e un valore Delta E inferiore a 1 assicurando così massima accuratezza dei colori, oltre a evitare qualsiasi differenza cromatica tra più display.

Un'altra caratteristica fondamentale del Philips 27B1U7903 è il protocollo Thunderbolt 4, che offre semplicità, velocità e affidabilità che i precedenti monitor non potevano fare. Se gli utenti hanno bisogno di un trasferimento dati istantaneo con un solo cavo, di un’animazione in 4K sicura su più schermi, di un'impressionante potenza a 90 W per la ricarica dei laptop, di un collegamento daisy chaining potente per le configurazioni multi-monitor o della tranquillità che deriva da una maggiore sicurezza contro gli attacchi Thunderspy, Thunderbolt 4 è la soluzione che offre un vero e proprio tesoro di vantaggi. E non è tutto: Thunderbolt 4 è conforme a USB4, il che significa che gli utenti potranno godere della migliore USB disponibile, garantendo una velocità di trasferimento dati fino a 32 Gbps.

Ultimo, ma non per questo meno importante, il monitor Philips 27B1U7903 è dotato di una serie di caratteristiche ergonomiche e di sostenibilità, come il sensore di alimentazione a scomparsa che consente di risparmiare fino all'80% di energia e la SmartErgoBase che permette agli utenti di orientare, inclinare e regolare in altezza il monitor per avere la posizione più comoda per le lunghe ore di lavoro o di gioco.

