LG ha presentato LG OLED Flex, il primo TV OLED a curvatura variabile

Dopo il debutto a IFA 2022, LG ha esposto alla recente Milan Games Week per la prima volta in Italia il nuovissimo TV LG OLED Flex, studiato e ideato – oltre che per godersi i programmi televisivi e i servizi di streaming – per garantire un’esperienza di gioco unica, grazie al suo innovativo schermo flessibile. Uno schermo, quindi, che può passare da piatto a una curvatura di fino a 900R, che consente un gaming personalizzato e totalmente immersivo.

Il rivoluzionario form factor di LG OLED Flex è reso possibile dallo schermo con tecnologia OLED di LG con pixel autoilluminanti combinato con un meccanismo motorizzato per flettere lo schermo con un semplice tocco sul telecomando. L’utente può scegliere l’ampiezza di curvatura preferita fra 20 gradi differenti, in modo da trovare la posizione più congeniale al tipo di gioco a cui sta giocando. E grazie all’altezza e all’inclinazione regolabili, il comfort di visione sarà sempre eccezionale.

Il nuovo LG OLED Flex sarà disponibile sul mercato italiano a fine anno, ma sono già aperti i preordini sullo shop online LG per beneficiare di uno sconto a carrello del 10%. Inoltre, iscrivendosi al sito lgoled.exeed.gg si potrà ottenere un altro coupon sconto del 10% (cumulabile con quello del 10% già offerto per il Flex) spendibile sullo shop online LG e valido per tutti i TV OLED LG (OLED evo Serie G2, C2 e Flex, OLED serie B2 e A2).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita