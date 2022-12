Philips lancia le nuove cuffie gaming TAG5106

Philips Monitors ha annunciato il lancio delle nuove cuffie gaming di qualità superiore, progettate per i giocatori che cercano la combinazione ideale di comfort, prestazioni audio superiori e tecnologie wireless avanzate.

Dotato della tecnologia audio surround di nuova generazione DTS Headphone:X 2.0 a 7.1 canali, il modello Philips TAG5106 offre una resa dei bassi, una chiarezza audio e indicazioni di prossimità migliorate, oltre a un nuovo livello di percezione della distanza che distingue l'audio in campo vicino da quello in campo lontano. Questo crea un eccezionale senso di realismo che pone i giocatori al centro dell'azione, consentendo loro di godere di un’esperienza come mai prima d'ora. Ma le Philips TAG5106 fanno un ulteriore passo avanti, con driver da 50 mm sintonizzati su misura da ingegneri acustici professionisti per fornire un suono ricco e accurato, così preciso che i giocatori possono sentire i passi in avvicinamento, dando loro il vantaggio competitivo che cercano. Infine, un microfono unidirezionale rimovibile con noise cancelling offre il vantaggio di consentire ai giocatori di comunicare con i propri compagni di squadra in modo chiaro e semplice.

Le cuffie Philips TAG5106 sono la scelta ideale anche per chi cerca altro rispetto alle prestazioni gaming. Oltre alla tecnologia wireless a 2,4 GHz, in grado di offrire un audio di gioco affidabile e senza perdite con una latenza bassissima su PC, Mac e PlayStation, queste cuffie sono dotate di connettività Bluetooth simultanea per i dispositivi mobili. I giocatori possono passare comodamente dalla connessione wireless a 2,4GHz a quella Bluetooth con un semplice clic, garantendo la massima flessibilità. La batteria di lunghissima durata (45 ore) garantisce ore di divertimento, sia che si giochi sia che si ascolti musica o altri contenuti audio. Indipendentemente dal modo in cui vengono utilizzate, le cuffie Philips TAG5106 offrono un comfort estremo grazie a un design ergonomico pluripremiato che comprende un fascio di luce adattabile per la testa e cuscinetti auricolari in similpelle e memory foam per garantire un comfort duraturo ed elegante.

Le Philips TAG5106 sono ora disponibili al prezzo di €99,90.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita