Samsung ha annunciato il supporto della nuova funzione Chiamata Wi-Fi

Samsung Electronics Italia ha annunciato il supporto della funzione di chiamata Wi-Fi sugli smartphone Galaxy, la quale consente di effettuare o ricevere telefonate mediante la rete Wi-Fi. Grazie alla tecnologia Wi-Fi Calling, detta anche VoWiFi (Voice Over Wi-Fi), sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate quando si è connessi ad una rete Wi-Fi garantendo la continuità della chiamata nel passaggio da una rete cellulare ad una rete Wi-Fi e viceversa, in maniera completamente automatica e trasparente.

Particolarmente utile quando non si dispone di una adeguata copertura di rete, come nel caso di luoghi isolati o all’interno di edifici, il servizio è abilitato di default, è completamente integrato nella nuova interfaccia One UI 5.0 rilasciata con Android 13 e non richiede il download di ulteriori applicazioni.

Inoltre, la continuità della chiamata nel passaggio da rete Wi-Fi a 4G e viceversa è garantita. Il passaggio da rete cellulare a rete Wi-Fi è gestito sulla base di specifiche soglie del livello di segnale, in modo da garantire un’esperienza di chiamata ottimale.

Una volta abilitato il servizio, il passaggio da una rete all’altra avverrà sulla base di soglie preimpostate, in modo da evitare passaggi troppo frequenti tra le due tecnologie di rete VoWifi e VoLTE, cioè la tecnologia che consente di effettuare chiamate vocali su rete 4G.

La continuità della chiamata nel passaggio da WiFi a 4G e viceversa è garantita anche dal fatto che il funzionamento della tecnologia Wi-Fi Calling si basa sulla stessa infrastruttura.

La funzione di “Chiamata Wi-Fi” garantisce il supporto dei servizi di rete come, ad esempio, l’avviso di chiamata, il customer care, la segreteria telefonica e le chiamate ai numeri di emergenza.

Inoltre, consente una gestione ottimizzata della copertura indoor da parte dell’operatore nelle aree con scarsa copertura di rete cellulare e conseguente ottimizzazione della qualità del servizio voce.

