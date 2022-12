Samsung TV Plus amplia l’offerta per i propri utenti

Samsung TV Plus conclude il 2022 con l’aggiunta di nuovi canali che hanno arricchito la piattaforma da ottobre ad oggi. Negli ultimi tre mesi, infatti, sono ben 12 i nuovi canali gratuiti che Samsung TV Plus ha reso disponibili sul proprio servizio, proseguendo la volontà di diversificare l’offerta e ampliare l’audience.

Gli utenti Samsung ora possono accedere gratuitamente ai seguenti nuovi canali gratuiti: Rakuten Romance e Risate all’Italiana (canali film), Ticker News, (canale di news in lingua inglese) e Teen Vee per la GenZ.

Rakuten Romance (4985): Film classici e commedie romantiche.

Risate all'Italiana (4979): Film dedicati alla commedia rigorosamente Made in Italy!

Ticker News (4327): News da tutto il mondo in lingua inglese.

Teen Vee (4130): Le animazioni di Ava e Cado, due metà che fanno un unico AvoCado.

Inoltre, Samsung TV Plus ha aggiornato la propria offerta con la seguente lista di canali resi disponibili tra ottobre e novembre:

Trailers (4139): Trailers, making of, news....tutto quello che c’è da sapere sulle novità al cinema e sulle piattaforme digitali.

Vivaldi TV (4740): Un canale di musica classica per tutti!

Explorer HD Channel (4417): Un viaggio nella cultura, nell’arte, nella scienza e nella società.

Top Film - Rakuten TV (4996): La miglior selezione del catalogo di film di Rakuten TV.

Vevo Christmas (4700) - I video musicali delle hit di Natale.

Camino Natalizio (4002) – Il suono melodioso e il calore di un fuoco scoppiettante attraverso le immagini del camino Natalizio.

Cmusic (4743) – Un canale di musica classica con spettacolari filmati cinematografici.

5 Minuti Creativi (4420) - Il canale fai-da-te con le soluzioni creative più divertenti ai problemi più comuni.

Samsung TV Plus è il primo servizio gratuito in streaming FAST/AVOD lanciato in Italia nel 2019 preinstallato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016. Non si necessitano né registrazioni né carte di credito per accedere a questi canali TV gratuiti. Con l’app di Samsung TV Plus mobile si possono inoltre personalizzare i contenuti per un’esperienza di visione unica, è sufficiente scaricare l’app gratuitamente, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze. L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download su Galaxy Store o Google Play Store.

