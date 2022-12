ASUS: in arrivo TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT

ASUS ha annunciato TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT, le prime due schede grafiche della nuova linea di prodotti AMD Radeon RX 7900 Series. Integrando più streaming processor e interfacce di memoria a larghezza di banda maggiore rispetto alla generazione precedente, sono in grado di assicurare elevata efficienza energetica ed erogare prestazioni eccezionali per sostenere giochi fino a 4K con frame rate elevati nei titoli più impegnativi, pronte così a contendersi un posto d'onore in qualsiasi "gaming rig" che si rispetti.

Le nuove schede grafiche sono sviluppate sull'architettura AMD RDNA 3, che rappresenta anche la prima GPU gaming al mondo a presentare un evoluto design AMD basato su chiplet. L'innovativa architettura offre fino al 54% in più di prestazioni per Watt rispetto all'architettura AMD RDNA 2 e presenta l'interconnessione più veloce al mondo che collega i chiplet grafici e della memoria di sistema con banda passante fino a 5,3 TB/s. Offre inoltre fino a 96 nuove unità di calcolo unificate e la tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione. Include anche un throughput AI potenziato, che offre prestazioni AI fino a 2,7 volte superiori, e la tecnologia raytracing di seconda generazione, che fornisce prestazioni architetturali di raytracing fino a 1,8 volte migliori in titoli selezionati, rispetto a una scheda grafica basata sulla precedente architettura AMD RDNA 2.

In qualità di outsider nella famiglia di schede grafiche ASUS Radeon RX, TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX spinge la nuova serie verso inediti livelli prestazionali. Questa scheda ha un ingombro di 3,63 slot e offre ben 6.144 stream processor. La nuova TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX è la scelta perfetta per quanti cercano una generosa larghezza di banda e un abbondante quantitativo di VRAM, offrendo entrambi gli aspetti: ben 24 GB di memoria GDDR6 e un'interfaccia di memoria a 384 bit.

I materiali solidi con cui è realizzata e la struttura rinforzata rendono la TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX una tenace guerriera. La sua struttura eccezionalmente robusta è più che all'altezza del compito di proteggere il PCB da cedimenti e flessioni. Lo dimostra il telaio rigido pressofuso a cui sono incardinati un robusto backplate e la cover, realizzati entrambi in alluminio. ASUS ha incluso nella confezione anche un pratico supporto per scheda video, al fine di mantenerla perfettamente allineata nel tempo.

Un nuovo design del sistema di raffreddamento consente alla GPU di funzionare perfettamente e silenziosamente a pieno regime. Una presa d'aria più ampia sulla piastra posteriore apre ancora più spazio per il flusso d'aria. Inoltre, l'area totale di dissipazione del calore è stata aumentata del 22,8% e un'apertura estesa lungo tutto il bordo della piastra posteriore consente ancora a più aria di fluire attraverso le alette dalle ventole Axial-tech.

Le schede grafiche TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT saranno progressivamente disponibili a partire dal lancio presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 1.299,00 € e 1.249,90 € IVA inclusa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita