MediaWorld Italia: cambio ai vertici aziendali

MediaWorld ha annunciato un’evoluzione nei ruoli del proprio top management. Guido Monferrini, già Executive Vice President di MediaMarktSaturn Retail Group (MMSRG) e attualmente Chief Executive Officer Property Management & Concept, assume anche il ruolo di Amministratore Delegato di MediaWorld Italia. Luca Bradaschia, attuale Amministratore Delegato di MediaWorld Italia, conclude il suo mandato nel nostro Paese, rimanendo sempre all’interno di MediaMarktSaturn Retail Group e diventando Amministratore Delegato di MediaMarkt Iberia.

“Sono fiero di riprendere anche la guida dell’Italia, Paese vivace e stimolante. Nel 2023 il mercato si prospetta sfidante, ma ancora una volta i talenti e il gioco di squadra faranno la differenza per mantenere la nostra leadership nell’elettronica in Italia. L’attenzione e la soddisfazione dei nostri clienti in ottica omnicanale sono e saranno sempre al centro delle nostre strategie.” - ha affermato Guido Monferrini.

“Questi anni in Italia sono stati un’esperienza fantastica, di grande valore per il mio percorso umano e professionale, di cui farò tesoro per la sfida che mi attende in Spagna. Voglio ringraziare tutto il team per il lavoro svolto congratulandomi per i grandi risultati ottenuti e augurare loro un grosso in bocca al lupo per i successi futuri” - ha dichiarato Luca Bradaschia.

Le nuove cariche saranno esecutive dal 1° gennaio 2023. Questo cambio di vertici punta sulla visione innovativa e sulle rispettive capacità dei due manager per continuare a consolidare la primaria posizione del marchio nel mercato italiano e contribuire allo sviluppo del Gruppo all’estero.

Guido Monferrini, con una consolidata esperienza nel retail internazionale, è già stato Amministratore Delegato in Italia dal 2017 al 2020, dal 2018 ha assunto anche la carica di Executive Vice President Europe per Iberia, Svizzera, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo e nel 2020 è entrato nell’executive board di MediaMarkt Saturn Retail Group con il ruolo internazionale di Chief Commercial Officer.

Luca Bradaschia, è entrato nel Gruppo MediaMarktSaturn nel 2011 in qualità di Store Manager in Spagna, diventando nel 2016 responsabile regionale per MediaMarkt Iberia e l’anno successivo Chief Operating Officer in Italia fino al 2020, quando gli è stata affidata la carica di Amministratore Delegato grazie a un costante percorso di crescita interna e di risultati raggiunti.

Contestualmente, Vittorio Buonfiglio, già Amministratore Delegato di MediaMarkt Svizzera, da Aprile 2023 assume il ruolo di Chief Operating Officer e Board Member per l’Italia affiancando Marco Mazzanti, Chief Customer Officer, e Emanuele Cosimelli, Chief Financial Officer.

“È un privilegio per me accogliere Vittorio nel Board Italiano, un grandissimo professionista con spiccate qualità umane che aggiungerà valore al Nostro Team” – conclude Guido Monferrini.

Vittorio Buonfiglio è entrato nel Gruppo MediaMarktSaturn nel 2009, prima come Store Manager poi come Regional Manager in Italia, nel 2019 ha assunto il ruolo di Co-COO in Svizzera. Nell'ottobre 2020 ha proseguito il suo brillante percorso internazionale in MediaMarkt Netherlands, dove è stato responsabile dell’attività operativa prima nei Paesi Bassi e poi per tutto il BeNeLux come Chief Operating Officer.

