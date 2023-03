ASUS presenta i Mini PC ExpertCenter PN64 e PN52

ASUS ha annunciato la disponibilità anche per il mercato italiano dei nuovi Mini PC ExpertCenter PN64 e ExpertCenter PN52, una coppia di Mini PC che offrono un'incredibile combinazione di prestazioni ed estetica, tra cui l'esclusivo chassis a coste dai bordi smussati per un aspetto sobrio e funzionale al tempo stesso, che si integra facilmente in qualsiasi ufficio o ambiente di lavoro.

Gli ExpertCenter PN64 e PN52 sono assoluti campioni di prestazioni nel segmento dei PC da 1 litro, grazie al loro layout compatto e un design termico che garantisce assoluta stabilità ai processori Intel® o AMD integrati.

Con dimensioni di soli 120 x 130 x 58 mm, offrono supporto fino a quattro display contemporanei e dispongono di una connettività I/O completa. Ricco e valido anche il software MyASUS che include anche tecnologia di cancellazione bidirezionale del rumore basata su AI per garantire una comunicazione vocale cristallina, controlli intelligenti delle ventole, una completa diagnostica di sistema e altre funzioni.

Mini PC ExpertCenter PN64

Il Mini PC ExpertCenter PN64 è alimentato da un processore Intel Core di 12a generazione e da RAM DDR5-4800. Dispone di uno slot SSD PCIe® 4.0 x4 M.2, cinque porte USB, tra cui una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C® con supporto DisplayPort™ 1.4 per il collegamento a display singolo, oltre a due porte HMDI che supportano fino a quattro display. È presente anche una porta configurabile per garantire totale versatilità ed efficienza negli scenari di lavoro più disparati. Per una maggiore flessibilità di impiego anche nel tempo, ExpertCenter PN64 è stato progettato per consentire anche un accesso rapido e semplificato ai moduli di memoria e di archiviazione, per facilitarne anche gli aggiornamenti futuri.

Rispetto alla generazione precedente, i processori Intel Core di 12a generazione offrono prestazioni fino a 2 volte superiori. La potenza delle CPU Intel consente così di elaborare in modo più efficiente le operazioni aziendali più intensive. Un altro importante update tecnologico è offerto dalla integrazione di memoria DDR5, che offre velocità di trasferimento dei dati notevolmente superiori rispetto alla DDR4 e garantisce agli utenti finali prestazioni più elevate, così come una produttività ed efficienza maggiore.



Mini PC ExpertCenter PN52

Il Mini PC ExpertCenter PN52 è la versione gemella, dotata del più recente processore mobile AMD Ryzen™ serie 5000H con grafica AMD Radeon™ integrata. Dispone di due slot per SSD PCIe 3.0 x4 M.2 2280 e di un connettore SATA da 6 Gb/s per un HDD o SSD SATA da 2,5 pollici. PN52 integra anche due porte HDMI e sette porte USB, tra cui una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C che supporta DisplayPort 1.4.

Rispetto alla precedente generazione PN51, il nuovo ExpertCenter PN52 offre un aumento fino al 27% delle prestazioni in single-thread e fino al 19% delle prestazioni in multithreading. Nei test del gruppo PCMark10 Essentials, il PN52 ha mostrato un miglioramento dell'11% nei tempi di navigazione web, videoconferenza e avvio delle app. Il gruppo di test sulla produttività misura le prestazioni del sistema con le applicazioni quotidiane per l'ufficio, compresi i fogli di calcolo e i carichi di lavoro di scrittura. Il PN52 ha ottenuto un miglioramento del 22% rispetto al PN51 in un gruppo chiave di questi test.

Disponibilità e prezzi

I Mini PC ExpertCenter PN52 e ExpertCenter PN64 sono acquistabili o possono essere richiesti presso i principali Partner commerciali ASUS come gli ASUS Gold Store e i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico a partire rispettivamente da 799,00 € Iva inclusa, per la configurazione con AMD Ryzen 5 5600H, 4 GB RAM, 256 GB Storage e 879,00 € Iva inclusa, per la configurazione con Intel Core i3-1220P, 4 GB di RAM, 256 GB storage.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita