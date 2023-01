Asus: ecco le nuove schede madri Intel Z790, H770 e B760

Asus ha presentato numerose nuove schede madri per i processori Intel di 12a e 13a generazione. Viene ampliata ulteriormente la famiglia di schede madri Z790 con nuovi modelli e diverse nuove opzioni disponibili sui nuovi chipset H770 e B760. Queste nuove schede madri indirizzano i più recenti e potenti chip Intel ad un pubblico ancora più ampio.

Nella fascia alta Asus presenta le nuove schede madri Z790 ROG Strix e ASUS Prime, mentre gli amanti del PC fai da te con budget più contenuti potranno più facilmente ottenere nuovi livelli di prestazioni e superare ogni limite con un'ampia selezione di schede madri H770 e B760 delle famiglie ROG Strix, TUF Gaming, ProArt e Prime.

Le nuove schede madri ASUS Z790, H770, B760 sono disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS, oltre che sull’ eShop ASUS, con prezzi suggeirti al pubblico a partire da 169,00€ IVA inclusa del modello PRIME B760M-K D4 per la serie B760 e 229,00€ IVA inclusa del modello PRIME H770-PLUS D4 per la serie H770.

Oltre alle nuove opzioni per le schede madri, Asus presenta anche una nuova funzione del BIOS che offre agli utenti un modo semplice per sprigionare tutta la potenza delle nuove CPU Intel di 13a generazione, contenendo al contempo le temperature. Gli utenti delle schede ASUS della scorsa generazione potrebbero conoscere le funzioni ASUS MultiCore Enhancement e ASUS Performance Enhancement. Queste opzioni del BIOS consentivano già agli utenti che disponevano di sistemi di raffreddamento premium di far salire la CPU oltre le impostazioni standard. Ora ASUS aggiunge una nuova opzione a entrambi i menu.

Come per le modalità già presenti, le nuove opzioni eliminano i limiti che frenano il potenziamento della CPU, ma impongono anche un limite di 90° Celsius alla temperatura della CPU. In questo modo gli utenti ottengono prestazioni multicore eccezionali, ma con temperature limitate. Anche con la limitazione della temperatura della CPU, ASUS MultiCore Enhancement e ASUS Performance Enhancement rimangono strumenti potenti per aumentare le prestazioni del proprio setup. Gli ingegneri ASUS hanno testato queste due impostazioni di MultiCore Enhancement con una CPU Intel Core i9-13900K e hanno osservato che la nuova impostazione è in grado di ridurre le temperature della CPU di ben 10° Celsius, pur offrendo prestazioni sostanzialmente simili. La nuova modalità provoca un calo minimo delle prestazioni, nell’ordine del 2,8%, rispetto alla versione precedente, pur offrendo un significativo vantaggio sotto il profilo del raffreddamento.

Questa nuova opzione ASUS MultiCore Enhancement sarà disponibile per gli utenti di tutte le schede madri ASUS Z790 predisposte per l'overclocking, mentre l'analoga opzione ASUS Performance Enhancement farà il suo debutto nelle schede madri ASUS H770 e B760. Gli utenti esistenti potranno accedere alla nuova funzione tramite un aggiornamento del BIOS.

