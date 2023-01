Per inaugurare il nuovo anno, Google Workspace lancia nuove funzionalità di Meet per aiutare le persone a connettersi in modo più dinamico che mai, sia sul lavoro sia nel privato. Ecco le principali novità:

Reazioni in-meeting: A partire da oggi, le reazioni in-meeting arriveranno su Meet in modo che tutti gli utenti possano esprimersi tramite le emoji



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra A partire da oggi, le reazioni in-meeting arriveranno su Meet in modo che tutti gli utenti possano esprimersi tramite le emojiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita