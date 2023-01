Apple rende disponibile Business Connect

Apple ha presentato Apple Business Connect, uno strumento gratuito che permette ad attività commerciali grandi e piccole di ottenere le proprie schede informative e personalizzare aspetto e contenuti visibili a più di un miliardo di utenti Apple in Mappe, Messaggi, Wallet, Siri e altre app di Apple.

Con Business Connect, le attività commerciali di tutto il mondo possono gestire direttamente le proprie informazioni nella scheda interattiva del luogo in Mappe di Apple; per esempio, possono aggiungere e caricare foto e loghi, invitare la clientela a fare un ordine o una prenotazione direttamente in Mappe, e presentare offerte speciali.

Showcase, una nuova funzione nella scheda del luogo, permette di presentare alla clientela offerte e incentivi, come piatti del mese, sconti e molto altro ancora, in una sezione che può essere aggiornata facilmente tramite Business Connect. Questa funzione è disponibile da oggi per le attività commerciali negli Stati Uniti, e nei prossimi mesi verrà estesa al resto del mondo.

Le attività commerciali possono anche fornire alla clientela informazioni utili evidenziando le azioni che si possono compiere direttamente dalla scheda in Mappe con un tap, per esempio ordinare la spesa tramite Instacart, prenotare un hotel con Booking.com o un tavolo al ristorante con OpenTable, e tanto altro.

I titolari di attività commerciali possono usare il proprio ID Apple, o crearne uno nuovo, per registrarsi a Business Connect sul sito web self‑service da qualsiasi computer desktop o portatile. Dopo aver effettuato l’accesso, e dopo che Apple avrà verificato l’attività commerciale, sarà possibile ottenere la propria scheda (anche più di una) per aggiornarla e personalizzarla gratuitamente.

Per le attività con più negozi, Business Connect include un’apposita API che permette di fornire facilmente a Mappe informazioni accurate e aggiornate, su larga scala, tramite agenzie di gestione come Reputation, Rio SEO, SOCi, Uberall e Yext.

