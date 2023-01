Ho. Mobile: raddoppia la velocità di navigazione

Ho. Mobile ha annunciato il lancio di ho.+, il nuovo servizio dedicato ai propri clienti che avranno la possibilità di accedere a sconti, offerte e vantaggi presso partner selezionati. Attivando ho.+, i clienti hanno anche la possibilità di raggiungere fino al doppio della velocità di navigazione.

I clienti ho. Mobile che decidono di attivare il servizio potranno ottenere ogni mese due tipologie di vantaggi. Grazie ad una rete di aziende partner convenzionate sarà possibile usufruire di buoni, sconti e offerte per l’acquisto di abbigliamento sportivo, prodotti per il benessere, carburante, viaggi e tempo libero. Con “ho. Il Turbo” invece i clienti potranno raddoppiare l’attuale velocità di navigazione passando da 30 Mbps a 60 Mbps. L’adesione a ho.+ ha un costo mensile di €1,99. In alternativa è possibile attivare singolarmente l’opzione “ho. Il Turbo” a €1,49 al mese.

In entrambi i casi il rinnovo mensile è automatico e il servizio potrà essere disattivato in ogni momento tramite app.

