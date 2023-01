Criptovalute, FTX ha perso 415 milioni di dollari a causa degli hacker

Secondo quanto riportato dalla BBC, la società di scambio di criptovalute FTX, in bancarotta, ha dichiarato che circa 415 milioni di dollari di criptovalute sono stati rubati dagli hacker. Il co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato accusato di aver sottratto miliardi di dollari agli utenti di FTX per pagare i debiti di un’altra sua società, Alameda Research. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole delle accuse di frode.

L'esperto di sicurezza Jake Moore, Global Cyber Security Advisor di ESET ha dichiarato: "FTX non solo ha compromesso la reputazione delle criptovalute, ma anche l’intero settore delle criptovalute nel suo complesso. I consumatori hanno bisogno di essere rassicurati sul fatto che il loro denaro sia al sicuro da intercettazioni esterne e da frodi interne, ma questa situazione ha messo in crisi molti progetti innovativi. Nell'ultimo decennio, gli asset digitali hanno registrato un boom e si è delineato un brillante futuro, ma i recenti eventi hanno compromesso la sicurezza e quindi i clienti ora sono ancora più preoccupati per i propri fondi. Anche i prezzi delle criptovalute hanno risentito di questa situazione, crollando nell'ultimo anno e potrebbero volerci molti anni per recuperare i livelli precedenti. Il successo degli scambi di criptovalute è attualmente in bilico, ma è probabile che cali ulteriormente prima che la situazione e la fiducia vengano ripristinate".

