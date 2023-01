Apple rinnova l'esperienza domotica con il nuovo HomePod

Apple ha annunciato la seconda generazione di HomePod, l'altoparlante potente e intelligente che offre prestazioni acustiche all'avanguardia in uno splendido e inconfondibile design.

Con un tessuto a rete senza cuciture, acusticamente trasparente, e una superficie touch retroilluminata che si illumina fino ai bordi, il nuovo HomePod vanta un bellissimo design che si adatta a qualsiasi spazio. È disponibile in bianco e mezzanotte, un nuovo colore realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%, e include un cavo di alimentazione intrecciato in tinta.

Un woofer ad alta escursione progettato ad hoc, un potente motore che aziona il diaframma da ben 20 mm, un microfono con equalizzatore di bassi integrato e cinque tweeter in array con beamforming intorno alla base lavorano insieme per ottenere un’esperienza acustica eccezionale. Il chip S7 opera in sinergia con il software e la tecnologia di rilevamento di sistema per offrire un audio computazionale ancora più avanzato, che sfrutta al massimo tutto il potenziale del sistema audio per un’esperienza di ascolto straordinaria.

Grazie alla tecnologia di rilevamento della stanza, HomePod riconosce le riflessioni acustiche dalle superfici vicine per determinare se è posizionato contro una parete oppure no, in modo da adattare il suono in tempo reale. Il preciso controllo direzionale dei cinque tweeter in array con beamforming separa e indirizza il suono diretto e ambientale, permettendo a chi ascolta di immergersi in voci cristalline e strumentazioni ricche.

Sfruttando la tecnologia Ultra Wideband, l’utente può trasferire qualsiasi cosa stia riproducendo sull’iPhone, per esempio la sua canzone preferita, un podcast o persino una chiamata, direttamente su un HomePod. Per controllare facilmente cosa viene riprodotto o ricevere consigli personalizzati su brani e podcast, chiunque si trovi in casa può avvicinare un iPhone all’HomePod: i suggerimenti compariranno automaticamente. HomePod può anche riconoscere fino a sei voci, così ogni persona in casa può ascoltare le sue playlist personali, chiedere promemoria e impostare eventi di calendario.

Inoltre con la funzione Riconoscimento suoni, HomePod può riconoscere gli allarmi dei rivelatori di fumo e monossido di carbonio e inviare una notifica direttamente all’iPhone dell’utente quando viene identificato un suono. Il nuovo sensore di temperatura e umidità integrato è in grado di analizzare gli ambienti interni, così l’utente può creare automazioni che abbassano le tapparelle o attivano automaticamente il ventilatore quando viene raggiunta una determinata temperatura nella stanza.

Attivando Siri, l’utente può controllare un singolo dispositivo, creare scene come “Buongiorno” per mettere in funzione contemporaneamente più accessori di domotica o impostare automazioni usando solo i comandi vocali, per esempio chiedendo "Hey Siri, alza le tapparelle ogni giorno all’alba." Un nuovo suono di conferma indica quando è stata fatta una richiesta a Siri per controllare un accessorio che potrebbe non mostrare fisicamente un cambiamento, per esempio un radiatore o un accessorio situato in un’altra stanza. Anche i suoni ambientali, come il mare, la foresta e la pioggia, sono stati rimasterizzati e ora sono più integrati nell’esperienza, consentendo all’utente di aggiungerne di nuovi a scene, automazioni e allarmi.





HomePod si abbina facilmente a Apple TV 4K per creare una potente esperienza home theater, e il supporto eARC (Enhanced Audio Return Channel)5 su Apple TV 4K permette di impostare HomePod come sistema audio per tutti i dispositivi collegati alla TV. In più, con Siri su HomePod l’utente può controllare cosa sta riproducendo Apple TV senza neanche alzare un dito.

HomePod (seconda generazione) può essere ordinato al prezzo di € 349 (IVA inclusa) da apple.com/it/store e nell’app Apple Store in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e 11 altri Paesi e territori a partire da oggi, con disponibilità a partire da venerdì 3 febbraio.

HomePod (seconda generazione) è compatibile con iPhone SE (seconda generazione) e successivi o iPhone 8 e successivi con iOS 16.3 o successivi; o con iPad Pro, iPad (quinta generazione) e successivi, iPad Air (terza generazione) e successivi o iPad mini (quinta generazione) e successivi con iPadOS 16.3.

