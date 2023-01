Apple celebra il Black History Month

Apple commemora il Black History Month presentando contenuti e prodotti esclusivi che celebrano la cultura e la comunità nere. Sarà quindi possibile esprimere il proprio sostegno con la Black Unity Collection di quest'anno, che include un’edizione speciale del cinturino Sport Loop Black Unity per Apple Watch insieme a un nuovo quadrante e un nuovo sfondo per iPhone abbinati.

Da febbraio, saranno disponibili nuovi contenuti, fra cui una serie di guide create dallo Smithsonian per Mappe di Apple, raccolte di programmi TV e film curate da Jelani Cobb, e molto altro. Inoltre, nell’ambito della Racial Equity and Justice Initiative (REJI), Apple estenderà il suo sostegno a cinque organizzazioni che si impegnano a valorizzare le comunità Black e Brown liberandone il potenziale creativo attraverso la tecnologia.

L’App Store avrà una sezione dedicata a app e giochi che offrono soluzioni creative per le comunità nere in ambiti come la musica, la finanza e il gioco. I titoli includono Dot’s Home, un gioco premiato agli App Store Award 2022 e ideato per sensibilizzare sulle disparità vissute dalle persone di colore che cercano casa, e app per il benessere finanziario come Goalsetter, Altro e CapWay, che permettono alle comunità di avere accesso a risorse finanziarie. L’App Store celebrerà anche i 50 anni della cultura hip hop dando risalto a numerose app che consentono di ascoltare, guardare e scoprire il significato che questo movimento creativo ha avuto in passato e ha tutt’ora.

Apple Music invece darà risalto agli innumerevoli modi in cui artisti e artiste black hanno contribuito ad arricchire il mondo musicale e culturale attraverso la cura, l’improvvisazione, l’innovazione e molto altro, attraverso tutti i generi. La playlist For Us, By Us sarà aggiornata per rendere omaggio alla resilienza e alla resistenza. Inoltre, sono in arrivo nuovi episodi di The Message e programmi radio aggiuntivi su Apple Music 1, Country e HITS.

Nell’app Apple TV sarà disponibile una raccolta di serie TV e film curata da Jelani Cobb, preside della scuola di giornalismo della Columbia University e firma del periodico The New Yorker. Il tema di quest’anno è “The Matter of Black Lives” e la selezione ruota intorno a tre pilastri specifici: la libertà delle comunità nere (“Freedom in Black”), l’amore incondizionato (“Love in Spite Of”) e il mosaico (“The Mosaic”).

Infine per tutto il mese, Apple News metterà in evidenza interessanti articoli, interviste e contenuti audio sull’esperienza delle persone nere in America, con prospettive e analisi firmate da grandi nomi del giornalismo. Le raccolte presenteranno articoli a cura di redazioni giornalistiche dirette da persone nere, tra cui Capital B, Essence, NewsOne e The Hilltop, il giornale studentesco della Howard University.

Il cinturino Sport Loop Black Unity può già essere ordinato su apple.com e nell’app Apple Store, e dal 24 gennaio potrà essere acquistato presso alcuni Apple Store al prezzo di € 49 .

Il cinturino Sport Loop Black Unity è disponibile per i modelli con cassa da 41 mm e 45 mm, ed è compatibile con Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 e successivi, e con Apple Watch Ultra (solo la versione per cassa da 45 mm).

Il quadrante Unity 2023 sarà disponibile dalla settimana prossima e richiede un Apple Watch Series 4 o successivo con watchOS 9.3, e un iPhone 8 o successivo o un iPhone SE (seconda generazione) o successivo con iOS 16.3.

Anche il nuovo sfondo Unity per la schermata di blocco dell’iPhone sarà disponibile dalla prossima settimana e richiede un iPhone 8 o successivo con iOS 16.3.

Sulla confezione del cinturino Sport Loop Black Unity per Apple Watch, negli Apple Store e nell’app Apple Store ci sarà la funzione App Clip per permettere di scaricare facilmente il quadrante Unity, che sarà disponibile per il download anche su apple.com.

