Sony ridefinisce il concetto di obiettivo zoom standard con il nuovo super grandangolo FE 20-70 mm F4 G

Sony è pronta a rivitalizzare la categoria degli obiettivi zoom standard con l’introduzione del modello FE 20-70 mm F4 G (SEL2070G), un super grandangolo full-frame che racchiude in un corpo straordinariamente leggero e compatto un range focale di 20-70 mm e un’apertura F4 costante lungo tutta l’escursione. Combinando la grande qualità d’immagine della serie G LensTM a un AF veloce e preciso (anche nel tracking) e un design studiato per assicurare la massima mobilità e operatività, il nuovo obiettivo si presta a diversi tipi di creator e contenuti, dai vlog e i film fino agli scatti di ritratti e paesaggi.

Grazie a un range focale super grandangolare senza precedenti, che copre da 20 a 70 mm, e un’apertura F4 costante, l’obiettivo FE 20-70 mm F4 G offre prestazioni ottiche superiori, in un formato estremamente leggero e a prova di ingombro. Merito dell’avanzata tecnologia dei motori lineari XD (extreme dynamic) di Sony ​che, sommata al corpo mirrorless compatto, si traduce in un’ottima qualità d’immagine in qualsiasi situazione, a qualsiasi lunghezza focale. La scelta ideale per lavorare con un kit agile e facile da trasportare.

A 20 mm di lunghezza focale, inoltre, è possibile mantenere un ampio angolo di visione, anche quando si girano video in formato 16:9 o 2.35:1.

Il gruppo di messa a fuoco dell’obiettivo è alimentato da due degli ultimissimi motori lineari XD di Sony, che rendono il funzionamento rapido, silenzioso e anti-vibrazione. La potenza è considerevolmente migliorata rispetto ai precedenti modelli, con un aumento della velocità dell’AF del 60%. Anche il tracking è due volte più efficiente rispetto al passato, per seguire i soggetti in movimento con continuità, affidabilità e precisione. Una specifica che consente di eseguire scatti continui di soggetti in movimento anche a 30 frame al secondo con il corpo macchina Alpha e di registrare video fluidi con un frame rate elevato.

L’obiettivo FE 20-70 mm F4 G sfrutta le tecnologie più avanzate del settore per ridurre il l’effetto “breathing” e i piccoli spostamenti della messa a fuoco e dell’asse durante lo zoom, per garantire la più alta qualità d’immagine con la massima semplicità. La presenza dei motori lineari XD, unita all’apertura di ultima generazione, riduce drasticamente rumori e vibrazioni, per un funzionamento più silenzioso che mai.​

Nelle fotocamere Alpha, la stabilizzazione dell’immagine in modalità Active si dimostra altamente efficace a 20 mm di focale (super grandangolo) e permette di annullare l’effetto mosso, senza penalizzare l’angolo di campo. Anche i video girati a mano libera e camminando risulteranno privi di tremolii e interferenze.

La messa a fuoco è un aspetto particolarmente cruciale nella ripresa di video ad alta risoluzione in 4K o in 8K. Usato con i dispositivi della serie AlphaTM, l’obiettivo FE 20-70 mm F4 G è in grado di raggiungere una messa a fuoco precisa e tracciare in modo fluido anche i soggetti in movimento rapido, grazie ai due potenti motori lineari XD e all’eccellente sistema di controllo installati nel corpo leggero e compatto dell’obiettivo. Affidare il compito della messa a fuoco alla fotocamera, inoltre, è estremamente comodo, quando l’operatore è uno solo.

