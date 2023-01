Lenovo: didattica più smart con i nuovi portatili Windows 11 e ChromeOS

In occasione della Future of Education Technology Conference (FETC) 2023, che si svolge a New Orleans, Lenovo ha annunciato una nuova gamma di soluzioni hardware, software e servizi per semplificare l’apprendimento digitale ovunque. Il portfolio Lenovo Education comprende laptop con sistema operativo Windows 11 o ChromeOS nati per fornire a studenti e insegnanti modalità di apprendimento digitali di livello superiore. Grazie alla avanzata connettività e alla maggiore durata della batteria supportata dalla nuova metodologia di test DuraSpec1 di Lenovo per la scuola, i nuovi laptop sono in grado di offrire a insegnanti, studenti e genitori un’esperienza di didattica digitale di alto livello. Con il supporto di Lenovo TruScale Device as a Service, gli istituti scolastici possono, inoltre, assicurarsi una fornitura costante di dispositivi di qualità, flessibili ed efficienti.

Gli aggiornamenti di Lenovo VR Classroom offrono un’esperienza didattica digitale immersiva grazie a immagini coinvolgenti, contenuti interessanti e suoni esplicativi che favoriscono la connessione con ogni studente. Aperta, flessibile e sicura, la nuova soluzione VR Classroom di Lenovo ha tutto il necessario per attivare e personalizzare l’apprendimento VR e potenziare i percorsi di studio. Grazie a questa soluzione VR completa, gli insegnanti possono consultare, o anche creare, contenuti di qualità, strutturare lezioni innovative e coinvolgere attivamente gli studenti in esperienze di apprendimento immersivo.

Inoltre, Lenovo ha potenziato la soluzione gestionale delle classi LanSchool Air con una nuova funzione di co-teaching, che permette ai docenti di condividere le proprie classi con altri docenti, inclusi insegnanti di sostegno, studenti “insegnanti”, consulenti e amministratori scolastici, con l’obiettivo di proporre delle lezioni più strutturate.

I nuovi laptop e convertibili di Lenovo sono dispositivi solidi, creati per affrontare le sfide dell’apprendimento ad ogni livello. La lineup completa include una scelta di sistemi operativi, piattaforme di calcolo e form factor che si adattano a differenti fasce d’età e alle diverse esigenze degli educatori. Tutti i dispositivi sono caratterizzati dalla durevolezza, grazie alla presenza di hardware affidabili e resistenti, elemento di fondamentale importanza in ambito education. Lenovo DuraSpec offre una serie di funzionalità hardware e metodologie di test creati per consentire ai device di resistere ai carichi di lavoro quotidiano in classe e fuori. L’integrazione di elementi come i tasti ancorati, la protezione contro le fuoriuscite di liquidi e i bumper in gomma rappresentano solo alcune delle innovazioni di protezione integrate nei laptop per l’istruzione.



I nuovi laptop Windows 11 di Lenovo:

Lenovo 100w Gen 4: Display antiriflesso da 11,6 pollici, dal peso di 1,36 kg Processore Intel N100 Fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria UFS o SSD Wi-Fi 6 per una connettività veloce e stabile Fotocamera HD per una comunicazione digitale e collaborativa Tastiera resistente con copri tasti e porte e cerniere rinforzate EPEAT Gold registrato negli Stati Uniti, in Canada e in Germania



Lenovo 300w Yoga Gen 4: Display touch IPS da 11,6 pollici con Corning Gorilla Glass, stilo opzionale con custodia e supporto Pencil Touch per utilizzare una matita di scala 2 senza graffiare la superficie del vetro Processore Intel N100 o N200 Cerniera a 360 gradi e bumper in gomma per una maggiore protezione Fotocamera frontale HD e fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l’esterno per catturare video e immagini in tempo reale durante le esercitazioni Wi-Fi 62 con 4G LTE3 opzionale per la connettività all'interno dei campus o in luoghi più remoti



Lenovo 500w Yoga Gen 4: Display touch più grande da 12,2 pollici WUXGA IPS con aspect ratio 16:10 per docenti e studenti più adulti, con Gorilla Glass e certificazione TÜV Rheinland di bassa luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi. Processore Intel N100 o N200 Il display touch supporta Pencil Touch ed è disponibile una penna stilo attiva opzionale con custodia Wi-Fi 62 per una connettività veloce e stabile Fotocamera FHD opzionale per videoconferenze ad alta risoluzione e fotocamera da 5MP opzionale esterna



Lenovo 13w Yoga Gen 2: Display touch WUXGA IPS da 13,3 pollici con Gorilla Glass Processori AMD Ryzen serie 7000, ideali per insegnanti e dirigenti che necessitano di maggiore potenza per gestire i flussi di lavoro in classe o l'infrastruttura del campus. Fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di SSD Fotocamera FHD con funzionalità opzionale a infrarossi per facilitare il login tramite Windows Hello; fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l'esterno Wi-Fi 62 e 4G LTE3 opzionale per una connettività versatile









I nuovi Chromebook di Lenovo

Lenovo 100e Chromebook Gen 4:

Display antiriflesso da 11,6 pollici con un peso di 1,25 kg



Alimentato da MediaTek Kompanio 520



4 GB di RAM e 32 GB di memoria eMMC



Wi-Fi 62 e 4G LTE3 opzionale



Fotocamera HD per la comunicazione digitale e la collaborazione



Tastiera resistente con copri tasti e porte e cerniere rinforzate



EPEAT Gold registrato negli Stati Uniti, in Canada e in Germania

Lenovo 300e Yoga Chromebook Gen 4: Display touch IPS da 11,6 pollici con vetro Corning Gorilla Glass, stilo opzionale con custodia Alimentato da MediaTek Kompanio 520 Cerniera a 360 gradi e bumper in gomma per una maggiore protezione Fotocamera frontale HD e fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l'esterno per catturare video e immagini in tempo reale durante le esercitazioni Wi-Fi 62 per una connettività veloce e stabile EPEAT Gold registrato negli Stati Uniti, in Canada e in Germania



Lenovo 500e Yoga Chromebook Gen 4: Display touch IPS più grande da 12,2 pollici con aspect ratio 16:10 per educatori e studenti più adulti, dotato di Gorilla Glass e certificato TUV a bassa luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi. Processore Intel N100 o N200 Fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di memoria eMMC Supporto per display touch e penna stilo attiva opzionale Wi-Fi 6 o 6E2 e 4G LTE3 opzionale Fotocamera HD o FHD per le videoconferenze e una fotocamera opzionale da 5MP rivolta verso l'esterno



Lenovo 14e Chromebook Gen 3: Display da 14 pollici con cover superiore in alluminio e rapporto schermo/corpo dell'82%. Processore Intel Processor N200 o Intel Core i3-N305 Fino a 8 GB di RAM e fino a 128 GB di SSD Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E2 per una connettività più veloce e stabile Fotocamera HD o FHD



