idealo, per il Samsung Galaxy S23 tra cinque mesi già un risparmio del 20%

Manca poco all’evento Samsung Unpacked di quest'anno (1° febbraio), durante il quale verranno presentati i tre modelli Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra ma sui nuovi smartphone circolano già numerose indiscrezioni. idealo ha analizzato i dati a propria disposizione prevedendo l’andamento dei prezzi per i tre modelli e anticipando quando il loro acquisto sarà più conveniente.

Negli ultimi due anni, il prezzo dei modelli Samsung S è rimasto praticamente immutato: sia il Galaxy S21 che il Galaxy S22 partivano da un costo di 879 euro, le varianti Plus da poco più di 1.200 euro. Ma quest'anno, complice l’inflazione, Samsung sembra avere in programma un aumento di prezzi più significativo. Secondo le attuali previsioni, i prezzi potrebbero aumentare di circa 40 euro per modello. Tuttavia, i modelli Galaxy S23 Plus e S23 Ultra dovrebbero ottenere il doppio della memoria (256 GB), mentre il modello base di Galaxy S23 sarà disponibile a partire da 128 GB come i suoi predecessori.

Le stime di idealo si basano, quindi, sui seguenti prezzi: Galaxy S23 a 989 euro, Galaxy S23 Plus a 1.249 euro e Galaxy S23 Ultra a 1.449 euro. Per prevedere i prezzi dell'ultima serie Samsung S, idealo ha analizzato l'andamento effettivo dei prezzi dei modelli precedenti del 2022 e del 2021. Per tutti e tre i modelli, i risultati mostrano che ci si possa attendere un calo dei prezzi, già nelle prime settimane dopo il lancio.

Il modello base, il Samsung Galaxy S23, dovrebbe essere più economico del 20% dopo circa cinque mesi, arrivando – quindi – a costare meno di 800 euro in un lasso di tempo relativamente breve.

In dettaglio, dopo appena otto settimane, il prezzo della variante base del Galaxy S23 dovrebbe essere inferiore di circa il 10% (circa 90 euro) rispetto al prezzo di partenza. Dopo due ulteriori mesi, potrebbe costare quasi il 18% in meno (circa 170 euro), mentre a circa 5 mesi dall'uscita, il Galaxy S23 potrebbe già avere un prezzo inferiore agli 800 euro.

Il Samsung Galaxy S23 Plus, invece, potrebbe garantire risparmi ancora maggiori nello stesso range temporale: dopo quattro mesi, infatti, si prevede un calo dei prezzi del 24%, il che significa che il costo di acquisto dovrebbe diventare nel breve periodo inferiore ai 1000 euro.

Il momento migliore per acquistare il Galaxy S23 Plus è proprio a quattro mesi dalla messa in vendita. Infatti, con il passare del tempo il calo dei prezzi inizia a frenare. Successivamente, bisognerà attendere fino a 11 mesi per poter risparmiare fino a 350 euro su questo modello.

Il prezzo di partenza di 1.449 euro del Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe, infine, diminuire di circa 290 euro (circa il 20%) dopo soli quattro mesi.

Da quel momento in poi, il calo dei prezzi inizia a rallentare e il risparmio cresce solo in minima parte. Chi vorrà acquistare il Galaxy S23 Ultra a circa 1.000 euro dovrà probabilmente attendere almeno 11 mesi.

Inflazione nel settore smartphone. L’aumento di costo della nuova Samsung Series non stupisce, in quanto negli ultimi due anni l’inflazione ha colpito pesantemente l’intero comparto smartphone. Basti pensare che in media gli smartphone nel 2021 sono costati circa 33 euro in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre nel 2022 sono arrivati a costare mediamente circa 62 euro in più. A gennaio 2023 il comparto in media sta registrando costi più alti di circa 37 euro a modello rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma gli effetti dell’inflazione possono essere ridotti grazie all’utilizzo della comparazione prezzi. Se si acquista nel momento giusto, infatti, è possibile risparmiare in media fino al 13%, quindi circa 45 euro.

