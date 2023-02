ISE 2023: Panasonic presenta le novità 4K

Panasonic Connect Europe ha annunciato quattro nuove soluzioni progettate per la collaborazione aziendale, l'istruzione e il settore del Location Based Entertainment a ISE 2023. Questi ultimi prodotti sottolineano la posizione di Panasonic come produttore con la più completa gamma di proiettori 4K fino a 50.000 lm e display fino a 98 pollici, insieme a una soluzione completa 4K Glass-to-Glass per la creazione, la produzione e la distribuzione di contenuti.

1. Nuove possibilità di produzione immersiva con i proiettori DLP a 1 chip di nuova generazione – Disponibilità Q2/Q3 2023.

Due proiettori laser DLP a 1 chip della serie PT-REQ12 (4K) e della serie PT-REZ12 (WUXGA) di nuova generazione sono progettati per offrire ulteriori possibilità di produzione e per semplificare il flusso di lavoro nel settore del Location Based Entertainment. Con luminosità fino a 12.000 lm, risoluzione 4K e capacità di proiezione a 240 Hz con latenza inferiore a 6 ms, le due nuove serie sono ideali per l'utilizzo in musei, per la realizzazione di esperienze immersive e per applicazioni nel Rental & Staging.

Prima famiglia di proiettori DLP a 1 chip a ottiche intercambiabili dotata di Quad Pixel Drive, la tecnologia di spostamento dei pixel a 2 assi di Panasonic, la serie REQ12 riproduce immagini 4K autentiche, profonde, uniformi e dettagliate. Progettata per contenuti 4k o ad alto frame rate, può anche essere combinata con il sistema opzionale Real-Time Tracking Projection Mapping System, per la proiezione su oggetti in rapido movimento, arricchendo applicazioni interattive e rappresentazioni sceniche.

2. I display Premium eccellono per la loro luminosità, affidabilità e scalabilità del sistema – Disponibili da dicembre 2023.

La serie SQ2H, l'ultima gamma di display LCD UHD 4K, è progettata per soddisfare la crescente domanda di display aziendali professionali di livello premium capaci di assicurare prestazioni eccellenti anche in ambienti caratterizzati da illuminazione intensa. Con sette formati dello schermo, da 43 a 98 pollici, questi display garantiscono un funzionamento 24/7 con elevata luminosità e un trattamento antiriflesso che li rende ideali per l'utilizzo in sale riunioni, meeting aziendali, spazi di apprendimento, nonché per applicazioni di digital signage, nel retail e nei punti di informazione.

Per assicurare massima flessibilità e scalabilità, la serie SQ2H è dotata dello slot con specifiche Intel Smart Display Module (Intel®® SDM) offrendo uno standard per un'ampia gamma di casi d'uso, quali il digital signage e il broadcast, potendo integrare un PC, una vasta gamma di ingressi opzionali o un sistema di presentazione wireless..

3. Nuovi display touch screen best-in-class - Disponibile Q1 di CY 2023.

Per rispondere alla richiesta di tecnologie intuitive di collaborazione, Panasonic ha ampliato la sua gamma di display touch 4K con l'introduzione della serie EQ2-PCAP best-in-class. Con sei opzioni di schermo, dai 43 agli 86 pollici, questi display professionali multi-touch interattivi premium con tecnologia Capacitive Touch rendono la collaborazione semplice e produttiva, elementi che ne fanno la soluzione ideale per l'utilizzo durante riunioni, brainstorming e in aule scolastiche. L'incredibile precisione del tocco con multi-touch fino a 10 punti - sia a mani nude sia con guanti -, combinata con il display con luminosità 500cd/m2 e il trattamento antiriflesso per una visualizzazione 4K ad alta visibilità, rende questa gamma la soluzione perfetta per lavori creativi di gruppo.

4. La nuova generazione di KAIROS, la piattaforma di produzione live all'avanguardia – Disponibile nel 2023.

Panasonic sta ampliando l'ecosistema Kairos aggiungendo due nuovi mainframe Core potenti e silenziosi, AT-KC200 e AT-KC2000, che espandono l'innovativa elaborazione GPU della piattaforma per supportare produzioni più grandi e complesse, consentendo di fornire contenuti ricchi a una quantità ancora maggiore di grandi schermi.

Il nuovo KC200 espande le opzioni di connettività e la potenza di elaborazione oltre l'attuale KC100, mentre il KC2000 offre la più elevata capacità di calcolo mai raggiunta, raddoppiando l'attuale KC1000 per numero di sorgenti e uscite, aumentando le prestazioni di elaborazione di almeno il 30% e la capacità del lettore di clip del 500% per un totale di 900 GB. Il nuovo telaio 4RU per entrambi i modelli garantisce un elevato flusso d'aria a velocità inferiori della ventola, riducendo significativamente il rumore e consentendo di posizionare il sistema direttamente nell’area di utilizzo.

In mostra a ISE 2023

A ISE 2023 sono in mostra anche una serie di altri prodotti Panasonic annunciati di recente:

La serie di proiettori LCD CMZ50 a ottica ultra corta è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione economica con un obiettivo con rapporto di proiezione ultra corto. La CMZ50 è dotata di un obiettivo UST fisso e consente di minimizzare le ombre con una proiezione a distanza ravvicinata per esperienze coinvolgenti, per l'utilizzo in musei, nonché in sale riunioni e aule scolastiche.

I proiettori da 20.000 lm più compatti e leggeri al mondo: i proiettori 3 chip DLP TM RQ25K e i proiettori MZ20 della gamma laser solid shine .

Le serie SQE2 e CQE2, facenti parte dell‘ultima generazione di display LCD professionali 4K UHD progettati per l'utilizzo in qualsiasi posizione e campo di applicazione, come spazi pubblici, aziende e istruzione.

