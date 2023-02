Cradlepoint amplia la sua offerta 5G con il "router sul tetto" per veicoli

Cradlepoint, leader mondiale nelle soluzioni di rete wireless LTE e 5G gestite dal cloud, annuncia il nuovo router R2100 Serie 5G Ruggedized, che amplia ulteriormente il portfolio wireless WAN 5G offerto da Cradlepoint. Realizzata per veicoli e IoT, la nuova soluzione è progettata per essere installata all’esterno e per offrire le migliori prestazioni alle aziende di trasporto, alle forze di pubblica sicurezza e alle altre organizzazioni che necessitano di router ad elevata larghezza di banda.

Con il rapido sviluppo delle applicazioni a bordo dei veicoli, emergono nuovi casi d'uso e specifici requisiti per il deployment. Progettato per essere montato sul tetto del veicolo o annesso a un cabinet IoT, il nuovo R2100 integra modem, antenne e router in un unico dispositivo aerodinamico, IP67, che lo protegge da agenti atmosferici, vibrazioni e urti. L’R2100 è venduto con o senza Wi-Fi 6 e può essere utilizzato come router autonomo o per integrare un router esistente come adattatore 5G.



I principali benefici includono:

Facile installazione del router : poiché i cavi dell'antenna non sono più necessari, molte installazioni su veicoli richiederanno solo un cavo di alimentazione e un piccolo foro sul tetto. Le organizzazioni che dispongono di grandi flotte possono così ridurre significativamente complessità e costi di installazione.

Estensione 5G senza soluzione di continuità : i Clienti possono integrare il 5G al loro deployment, utilizzando l’R2100 in modalità Captive Modem, come adattatore controllato da un router Cradlepoint. NetCloud riconosce l’R2100 come un modem interno, eliminando la necessità di un’altra licenza (con conseguente risparmio per il Cliente).

Aggiunta semplificata del Wi-Fi : analogamente all'esclusiva funzionalità Captive Modem, la serie R2100 può fungere da sorgente Wi-Fi aggiuntiva in modalità captive, per estendere la copertura di applicazioni quali l’offload video, il WI-Fi per i passeggeri, la connettività Computer Aided Dispatch in stazione e molto altro. L'integrazione della funzionalità Wi-Fi non comporta costi aggiuntivi, poiché tutti i controlli e le licenze sono attribuiti al router preesistente.

Integrazione semplificata del 5G a terze parti : l'R2100 può diventare un adattatore 5G che può essere aggiunto a un router di bordo di terze parti tramite la porta WAN.

Edge computing semplificato con container integrati : l’R2100 è progettato per supportare i container locali per le funzionalità di edge computing. NetCloud gestisce la creazione dei container, la distribuzione dei container e dei carichi di lavoro e la connettività, rendendo il deployment delle applicazioni di edge computing un processo semplice e sicuro.

