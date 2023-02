Samsung ha inaugurato un esclusivo Galaxy Pop Up Store dedicato alla serie Galaxy S23

Samsung ha annunciato l’apertura a Milano di un esclusivo Galaxy Pop Up Store, dedicato ai nuovi smartphone di punta Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra e all’ecosistema Galaxy.

Il Pop Up Store animerà lo Shopping Mall “Il Centro” di Arese, dove sarà possibile scoprire tutti i segreti della nuova serie Galaxy S23. Fino al 19 marzo i consumatori potranno vivere attività esclusive e coinvolgenti, esplorando le diverse caratteristiche che rivoluzionano le regole dell’esperienza mobile.

In una location immersiva sarà possibile sperimentare le rivoluzionarie funzioni della nuova fotocamera Galaxy, sfidarsi in sessioni di gaming con i membri del team Samsung Morning Stars e personalizzare lo stile dei propri devices non solo grazie a stickers ed accessori, ma anche grazie alla One UI per rendere unica l’esperienza Galaxy.

Inoltre, gli utenti potranno partecipare alle masterclass dedicate alla fotografia e alla creazione di contenuti studiate appositamente per stimolare la creatività e coinvolgere i consumatori in attività speciali.

I prossimi appuntamenti da non perdere al Galaxy POP UP STORE Samsung saranno:

Gaming events con Morning stars: sabato 18 febbraio - 4 marzo dalle ore 15.00.

Masterclass di fotografia: sabato 11 febbraio - 25 febbraio - 11 marzo dalle ore 15.00.

Il Galaxy Pop Up Store offrirà anche servizi di consulenza su misura per gli utenti, al fine di guidarli nella scelta e nell’utilizzo del prodotto Galaxy più adatto alle proprie esigenze, approfondire le promozioni di trade-in attive, portarli alla scoperta di tutte le esclusive funzioni riservate ai clienti Galaxy e supportare gli utenti per trasferire i propri dati in sicurezza grazie a Smart Switch.

