WindTre: arrivano i nuovi smartphone Samsung Galaxy S23

Novità per i clienti di WindTre, che aggiunge al proprio portafoglio l’ultimo modello top di gamma della linea Samsung Galaxy, appena presentato al pubblico.

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ e Galaxy S23 inaugurano infatti la nuova era degli smartphone Samsung Galaxy. L’innovativa fotocamera consente di realizzare foto e video professionali in ogni condizione di luce grazie alla funzione Nightography perfezionata. Il processore “Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” offre performance molto elevate e un’ottima esperienza di gaming. Innovazioni racchiuse in un design che sottolinea l’impegno di Samsung per la sostenibilità grazie al maggior impiego di materiali riciclati rispetto a qualsiasi altro smartphone Galaxy.

La gamma Galaxy S23 è disponibile con una soluzione vantaggiosa se si sceglie di utilizzare ‘Reload exChange’, il servizio trade-in di WindTre che consente di effettuare, tramite l’App dedicata, una valutazione del proprio device usato da consegnare in negozio e di ricevere, entro 30 giorni, un bonifico di importo pari al valore stimato direttamente sul conto corrente. I clienti che sottoscrivono ‘Reload exChange’ e attivano l’offerta ‘Di Più Unlimited 5G*’ possono, infatti, acquistare il nuovo Samsung Galaxy S23 con una rata mensile ridotta, a partire da 19,99 euro anziché 21,99 euro.

I nuovi smartphone Samsung sono disponibili anche per i professionisti con partita IVA, con le offerte WindTre ‘Professional’. Ad esempio, con ‘Professional World Plus’ è possibile acquistare i modelli della linea Galaxy S23 a partire da 18,99 euro al mese in più rispetto al costo dell’offerta. ‘Professional World Plus’ prevede minuti e Giga illimitati in Italia, incluso il 5G, oltre a minuti e Gigabyte all'estero.

Anche per le Piccole e Medie Imprese la nuova gamma Galaxy S23 è disponibile in abbinamento a Giga e minuti illimitati. Con ‘SUPER UNLIMITED’ è possibile avere Samsung Galaxy S23 in promozione a partire da 18 euro in più al mese.

In occasione del lancio, con l’acquisto dei nuovi top smartphone Samsung Galaxy nei negozi WindTre o con i partner WINDTRE BUSINESS entro il 16 febbraio, è possibile usufruire dell’iniziativa di cash back dedicata ‘Espandi i limiti della tua creatività’ che permette di ricevere da Samsung un bonifico di importo fino a 180 euro se il cliente acquista uno dei nuovi Galaxy S23 nei tagli di memoria 512GB oppure 256GB.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita