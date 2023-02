Cooler Master rinfresca il suo best-seller TD500 Mesh V2

Dal DNA di Cooler Master nascono una serie di prodotti che strizzano l'occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni e la serie di case TD è una delle più riuscite sin dal lancio nel 2018.

Mantenendo il design tridimensionale della versione originale, TD500 Mesh V2 offre sia funzionalità sia uno stile unico per soddisfare le esigenze di qualsiasi moderno PC Gamer.

La caratteristica più interessante della serie TD è il pannello frontale tridimensionale abbinato a ventole ARGB da 120 mm, che crea un effetto di luce che cambia in base all'angolo di visualizzazione, creando un'esperienza dinamica.

Il design a taglio di diamante attraversa la superficie del pannello laterale in vetro temperato, esaltando il tema geometrico. Il TD500 Mesh V2 non solo preserva questo design unico, ma migliora anche le funzionalità del telaio portando in dote una compatibilità con radiatori più spessi per garantire un'eccezionale prestazione termica.

È stata aggiunta la connettività USB 3.2 Gen 2 Type C per velocità di trasferimento fulminee e il coperchio dello scudo dell'alimentatore è riposizionabile in modo che gli utenti possano liberamente decidere se mostrare o meno il proprio alimentatore.

Tra le altre cratterisitche:

Maglia Poligonale - Realizzata con la tecnologia Fine Mesh di Cooler Master, la Maglia Poligonale presenta un contorno tridimensionale e è in grado di fornire contemporaneamente un'alta circolazione d'aria e filtro della polvere

Tre ventole ARGB - Tre ventole RGB indirizzabili illuminano il pannello frontale Mesh Poligonale illuminato, e fornendo allo stesso tempo un notevole flusso d’aria per raffreddare il sistema.

Supporto USB 3.2 Gen 2 Type C - La porta USB 3.2 Gen 2 Type C integrata nel pannello I/O consente una trasmissione di dati multi-tasking.

Opzioni di raffreddamento versatili - Il supporto per un massimo di sette ventole da 120 mm e il supporto per radiatori frontali e superiori da 360 mm garantiscono prestazioni fuori dal comune.

Pannello laterale in vetro temperato Crystalline TG senza attrezzi – il pannello laterale in vetro temperato permette un rapidissimo accesso all’interno del case, senza l’ausilio di attrezzi. Una vite opzionale può essere installata per ulteriormente sicurezza del pannello laterale in vetro temperato.

Copertura rimovibile dell’alimentatore - Il coperchio rimovibile dell'alimentatore TD500 Mesh V2 consente agli utenti di mostrare liberamente design unici dell'alimentatore o di nasconderli. Se inutilizzato, il coperchio dell'alimentatore può essere conservato sul tray della scheda madre.

Pannello superiore rimovibile - Il pannello superiore è completamente rimovibile per un migliore accesso ai componenti durante l'assemblaggio. La facilità d'uso favorisce anche il montaggio di soluzioni di raffreddamento quali ventole e radiatori







Arriva poi il MasterAccessory GEM, un accessorio progettato per migliorare le postazioni gaming, ed in particolare per l'utilizzo con i case Cooler Master, come il TD500 Mesh V2.

GEM viene venduto separatamente dal case TD500 Mesh V2 e consente di organizzare al meglio il proprio sistema, offrendo un comodo supporto per conservare ma contemporaneamente rendere ben visibili le proprie periferiche gaming.

GEM presenta un unico braccio con un robusto nucleo in acciaio, che lo rende in grado di reggere fino a 5 volte il suo peso, ovvero fino a 2 chilogrammi di periferiche.

E’ sufficiente montare GEM sulla parete laterale del case per tenere insieme tutte le proprie attrezzature gaming preferite; inoltre tutti i punti di contatto sono stati ricoperti in gomma morbida per proteggere da graffi cuffie, gamepad o persino telefoni cellulari. I condotti per cavi integrati consentono invece una gestione ordinata dei cavi, bloccando gli header per consentire la ricarica simultanea di dispositivi sia cablati sia wireless.

L'approccio unico di Cooler Master al montaggio del GEM lo rende virtualmente illimitato per quanto riguarda le superfici a cui può essere attaccato.

I magneti uniti alla morbida imbottitura protettiva fissano saldamente il GEM su diverse superfici magnetiche senza mai scivolare o lasciare graffi.

Sfruttando la struttura unica di Cooler Master, SandwichTech, il GEM può essere montato efficacemente su vari materiali non magnetici spessi fino a 4mm.

Il metodo di montaggio SandwichTech può anche essere utilizzato per fissare il GEM su materiali magnetici come la maglia, ma potrebbero essere necessari rinforzi supplementari.

Naturalmente, c'è anche la possibilità di aggiungere nastro adesivo biadesivo (non incluso) per sbloccare una gamma ancora più ampia di compatibilità e usi creativi.

TD500 Mesh V2 e GEM saranno disponibili nel nostro paese a partire dalla settimana prossima a un prezzo al pubblico consigliato rispettivamente pari a:

TD500 Mesh V2 (TD500V2-WGNN-S00 Bianco - TD500V2-KGNN-S00 Nero) 125 € IVA inclusa

MasterAccessory GEM (MCA-U000R-WPHK0 Bianco - MCA-U000R-KPHK00 Nero) 29 € IVA inclusa.

