Disponibili i nuovi laptop Studio alimentati dalle GPU GeForce RTX Serie 40

NVIDIA ha annunciato la disponibilità dei nuovissimi laptop NVIDIA Studio con GPU GeForce RTX serie 40 ideati per i creator - a partire dallo Stealth 17 Studio di MSI e dal Razer Blade 18 , entrambi dotati di potenti GPU GeForce RTX 4090 per laptop.

Questi prodotti vengono lanciati insieme ai nuovi laptop GeForce RTX Serie 40, progettati per i gamer con prestazioni in grado di soddisfare i giocatori e i creator più esigenti, grazie alle partnership con ASUS, GIGABYTE e Lenovo.

Annunciati in occasione del CES 2023, gli utenti potranno finalmente sperimentare questi nuovi laptop creativi che non solo offrono il più grande salto generazionale nelle prestazioni da portatile, ma sono anche i portatili più veloci al mondo per la creazione e il gioco! Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Tre volte più efficienti dei laptop di punta della precedente generazione grazie all'architettura NVIDIA Ada Lovelace e alle tecnologie Max-Q di quinta generazione che accelerano i carichi di lavoro creativi per ottenere le massime prestazioni in una frazione di tempo.

Sono alimentati dalla potente tecnologia NVIDIA RTX , come il DLSS 3, che aumenta di due volte il frame rate.

Supportati dalla piattaforma NVIDIA Studio , i laptop Studio hanno accesso esclusivo agli strumenti e alle applicazioni per i creator - NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast - e offrono immagini mozzafiato grazie al ray-tracing, in tutte le sue sfaccettature, e alle funzionalità AI che consentono di risparmiare tempo prezioso. Sia l’ MSI Stealth 17 Studio che il Razer BLade 18 sono preinstallati con NVIDIA Broadcast.

Godono dei regolari aggiornamenti (preinstallati) dei driver NVIDIA Studio: il driver di febbraio è disponibile per il download.

E' consiglibile scaricare il driver Game Ready a tutti i giocatori di GeForce RTX poiché include tante ottimizzazioni e il supporto al DLSS di NVIDIA per Hello Neighbor 2 e PERISH. PERISH è in uscita e i giocatori di GeForce RTX possono accelerare le prestazioni con DLSS 3 e DLSS 2, migliorare l'azione con riflessi e ombre in ray-tracing e ridurre al minimo la latenza del sistema per una ripresa più reattiva possibile grazie a NVIDIA Reflex.

Il 17 febbraio, arriverà un nuovo aggiornamento per Hello Neighbor 2 portando il supporto per il DLSS 2, riflessi ray-tracing, ombre ray-tracing e illuminazione globale ray-tracing RTXGI, offrendo ai giocatori GeForce RTX la migliore esperienza di gioco. Con questo driver i giocatori di World of Warcraft ottengono il supporto di NVIDIA Reflex, che offre la latenza più bassa e una migliore reattività.

Altre novità e aggiornamenti Game Ready

Il Game Ready driver di NVIDIA aggiunge anche altre funzionalità, fra cui:

Ottimizzazioni al day per Company of Heroes 3 .

L'aggiunta di impostazioni ottimali GeForce Experience per 5 nuovi titoli, tra cui: Dead Space Dual Universe Goat Simulator 3 Paragon: The Overprime STALCRAFT

Supporto per 10 nuovi display da gioco compatibili con G-SYNC: AOC PD32M ASUS XG32AQ ASUS XG27AQV IO-Data GCQ271HA Lenovo Y27-30 LG 27GR950 LG 45GR95QE MSI G321Q ViewSonic VX2781-2K-Pro/2 ViewSonic VX2781-4K-Pro



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita