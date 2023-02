Windtre rinnova i suoi punti vendita, nasce “ReStore”

Windtre avvia un progetto di profonda trasformazione dei suoi punti vendita, con l’obiettivo di renderli luoghi accoglienti e piacevoli dove conoscere e approfondire i temi legati alla digitalizzazione e all’utilizzo responsabile di Internet.

Grazie ad un percorso di formazione specifico, gli addetti non offriranno solo soluzioni commerciali o assistenza tecnica, ma saranno dei “Personal Digital Trainer” che inviteranno i clienti a sperimentare le nuove tecnologie offrendo un supporto continuativo nel tempo e ponendosi come una guida nel mondo digitale.

“Con il progetto “ReStore” abbiamo voluto creare un DNA comune e un modello di cittadinanza dei nostri addetti che rispecchi i valori di WindTre” - sottolinea il Chief Commercial Officer dell’azienda, Maurizio Sedita. “A conferma dell’impegno di vicinanza ai clienti e di responsabilità digitale, abbiamo ripensato il significato dei nostri store, affinché diventino un punto di riferimento per essere informati sui molteplici aspetti della vita online, dalle App più utili alla configurazione degli apparati, dalla sicurezza al benessere personale, il tutto in un’atmosfera completamente rinnovata, studiata per dare alle persone un'esperienza sempre più innovativa grazie al nuovo ruolo che i consulenti di vendita WINDTRE avranno”.

