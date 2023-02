Cooler Master lancia il più potente alimentatore SFX al mondo

Cooler Master ha annunciato il lancio ufficiale della nuova serie di alimentatori V SFX Platinum, completamente modulari da 1100 e 1300 Watt.

Lo standard ATX 3.0 di Intel, pensato per fornire la giusta quantità di energia all’hardware di nuova generazione, come la gamma di GPU GeForce RTX 4000 di Nvidia e le Radeon RX 7000 di AMD, consente di fornire la giusta stabilità durante i picchi di potenza, oltre a un aumento dell’efficienza in idle; l’alimentatore è dunque entrato in una nuova era in cui ricopre un ruolo davvero cruciale.

V SFX Platinum offre la massima potenza della categoria, certificazione 80 Plus Platinum, che garantisce un'efficienza tipica minima del 92% in normali condizioni di funzionamento, tecnologia full-bridge LLC e DC-DC, compatibilità con case ITX e ATX, gestione dei cavi completamente modulare, condensatori giapponesi al 100% e una garanzia di 10 anni.

Con il lancio del V SFX Platinum, Cooler Master spinge i propri limiti al massimo, realizzando il primo alimentatore SFX sul mercato a supportare 1100 e 1300 watt, e il primo SFX ad adottare la tecnologia ATX3.0, grazie alla miniaturizzazione dei componenti e alle più innovative tecnologie termiche.

Grazie alla tecnologia impiegata, che include fili di rame piatti sul choke del DC-DC, Connettore PCi Ex 5.0 12-Pin, una pila di trasformatori piatti e una struttura di dissipazione in alluminio su tecnologia full-bridge LLC, l'alimentatore può raggiungere livelli di potenza fino a poco tempo fa impensabili.

Progettato per supportare completamente la tecnologia ATX3.0, l'alimentatore V SFX Platinum offre una compatibilità completa con le schede grafiche delle serie RTX 40 e 30 e supporta sia case ITX che ATX tramite un apposito supporto incluso nella confezione. Grazie a questa flessibilità, gli utenti possono sfruttare al massimo la potenza del loro sistema, senza dover preoccuparsi della compatibilità con altri componenti.

V SFX Platinum 1100W e 1300W sono già disponibili nel nostro paese a un prezzo al pubblico consigliato rispettivamente pari a:

V SFX Platinum 1300 W (MPZ-D001-SFBP-BEU) 379 € IVA inclusa

V SFX Platinum 1100 W (MPZ-B001-SFAP-BEU U) 359 € IVA inclusa

