Cellularline, ecco la nuova gamma di accessori per Samsung Galaxy S23

In concomitanza con il lancio del nuovo Samsung Galaxy S23, Cellularline ha presentato una nuova gamma di prodotti, ideata per rispondere ai miglioramenti delle funzionalità dei nuovi modelli di casa Samsung e composta da cover, caricatori e auricolari di ultima generazione.

In particolare, per permettere agli utenti di godere appieno delle nuove specifiche del Galaxy S23, Cellularline propone diverse custodie adatte per tutti gli stili, dotate di tecnologia antibatterica integrata che inibisce la crescita e riproduzione dei batteri. Una delle novità è la STAND CASE, una cover protettiva dotata di un banda sul retro con doppia funzione: di stand per rispondere alle videochiamate e guardare comodamente video o altri contenuti o di holder che permette di avere una presa salda e sicura durante l’utilizzo ed evitare cadute accidentali. La custodia è super sottile e aderisce perfettamente al design dello smartphone, proteggendo bordi e connettori.

Per chi mette la sicurezza al primo posto, invece, Cellularline propone la TETRA FORCE STRONG GUARD, una custodia dai bordi rialzati e dagli angoli rinforzati. La cover è realizzata con un sistema in grado di attutire e dissipare l’urto causato da cadute, riducendo il rischio di danni interni ed esterni allo smartphone.

Per gli utenti che preferiscono non alterare il design del telefono, poi, Cellularline propone CLEAR STRONG, una custodia trasparente e ultra resistente che presenta una cornice in gomma rialzata in grado di garantire una maggiore protezione del display e del comparto fotografico. La custodia, insieme alla TETRA FORCE STRONG GUARD, è certificata con lo standard Military Test, è quindi dotata di un sistema Anti-Shock che protegge da urti e cadute. Infine, la cover BOOK: una custodia a libro che si adatta perfettamente alla forma del telefono, proteggendo retro, bordi e display del cellulare senza precludere l'accesso a tasti e connettori. Il design della tasca porta-tessera è studiato appositamente per facilitare l’estrazione della carta o dei documenti (Easy Card Remove). Per una scelta più eco-friendly e sostenibile, inoltre, le custodie Cellularline sono realizzate utilizzando materiale riciclato per ridurre l’emissione di plastica vergine e sono dotate di packaging realizzato in carta FSC.

A completare l’offerta, Cellularline propone una gamma di accessori utili sia per l’ufficio che per il tempo libero, senza dimenticare la praticità e lo stile. Uno degli accessori immancabili è sicuramente SUPER FAST CHARGER KIT 25W il caricabatterie da rete ideale per caricare alla massima velocità e in totale sicurezza i dispositivi Samsung compatibili con la tecnologia di carica Super Fast Charge e dotati di connettore USB-C.

Invece, per chi vuole usufruire di una qualità audio notevole, Cellularline propone VIVID e CRYSTAL: auricolari i primi in-ear ed i secondi a capsula ottimi per offrire una qualità di audio ottimale nelle chiamate e nell'ascolto della musica.

