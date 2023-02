Western Digital arricchisce la linea di storage desktop My Book con unità da 22TB e 44TB

Western Digital arricchisce la linea di storage desktop My Book con il nuovo hard drive desktop My Book da 22 TB, la sua unità consumer con la capacità più elevata di sempre, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità per archiviare sempre maggiori contenuti.

My Book da 22 TB offre agli utenti la possibilità di eseguire il backup e conservare migliaia di documenti, foto, video e altri file da una varietà di dispositivi di archiviazione, tra cui SSD e HDD portatili, schede di memoria e unità flash USB, consolidandoli in un'unica posizione organizzata e di facile accesso. Per coloro che sono alla ricerca di funzionalità di storage ancor più robuste, My Book Duo è ora disponibile anche in una capacità di 44 TB, dotata di unità Western Digital RAID-optimized, pronte a funzionare alla massima velocità e capacità fin da subito. My Book Duo può essere riconfigurato in RAID-1 per la ridondanza (mirroring dei dati) o utilizzato come due unità indipendenti (JBOD) con il software incluso.

My Book da 22 TB viene venduto al prezzo consigliato di 705.99€ e My Book Duo da 44 TB al prezzo consigliato di 1,731.99€.



