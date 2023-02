Lexar lancia il nuovo H31, l'hub USB – C 7-in-1 per fotografi, creators e videomakers professionisti

Lexar ha lanciato il nuovo hub USB-C 7-in-1 H31, una workstation portatile progettata per i creators che richiedono porte USB aggiuntive per espandere la propria creatività.

Il Lexar H31, dotato di tre porte USB-A ad alta velocità, di una porta di ricarica USB-C, di una porta HDMI 4K@60HZ e slot per schede SD/microSD consente di connettere diversi dispositivi in qualsiasi momento con un design compatto e portatile che lo rendono ideale per gli spostamenti.

La porta HDMI 2.0 consente di collegarsi facilmente al monitor e sperimentare una risoluzione di alta qualità fino a 4K@60Hz.

L'hub USB-C Lexar H31 7-in-1 è inoltre dotato di una porta di ricarica USB-C che supporta la trasmissione di energia fino a 100W, in modo da poter mantenere sempre il vostro laptop o smartphone carico e pronto per l’occasione.

Il prodotto sarà disponibile da metà febbraio ad un prezzo suggerito end user di € 49.90.

Grazie alle tre porte USB 3.2 USB-A con velocità di trasferimento fino a 5Gbps consente di trasferire rapidamente foto, video o film in pochi secondi. Il nuovo Lexar H31 7-in-1 supporta inoltre tutti i formati di schede SD e microSD consentendo il trasferimento di foto e file digitali con una velocità fino a 170 MB/s.

