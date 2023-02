Nasce in Israele il Lenovo Cybersecurity Innovation Center

Lenovo ha presentato il Lenovo Cybersecurity Innovation Center (LCIC), nato in collaborazione con il Cyber Security Research Center dell’Università Ben-Gurion University del Neghev, importante istituto di ricerca sulla sicurezza informatica con sede in Israele. Il Centro fungerà da hub per lo sviluppo di soluzioni di sicurezza di next-generation, con particolare focus sull’architettura zero-trust e sulla below-OS security. L'LCIC offre ai clienti di Lenovo un laboratorio di attestazione e la possibilità di conoscere il settore della cybersecurity, grazie alla presenza reale di un polo informativo.

La molteplicità e la gravità delle minacce informatiche sono in aumento, gli hacker utilizzano strumenti sempre più sofisticati capaci di sviluppare nuove minacce, che colpiscono aziende, governi e consumatori.

Secondo lo studio globale "Data For Humanity” pubblicato da Lenovo lo scorso novembre, la cybersecurity risulta essere uno degli elementi principali che piccole, medie e grandi aziende dovrebbero tenere in considerazione in caso decidessero di investire in soluzioni di digital transformation. Il monitoraggio e la valutazione delle minacce, combinati con la ricerca e il reporting dei professionisti della cybersecurity di LCIC, permetteranno di fornire risposte più strategiche ed efficaci.

Israele è riconosciuto in tutto il mondo come il Paese più innovativo in ambito cybersecurity e Be'er Sheva è sede di centri di ricerca e sviluppo sulla cybersecurity di numerose aziende tecnologiche globali. L'LCIC sarà gestito e coordinato da esperti di cybersecurity di Lenovo e dell'Università Ben-Gurion.

