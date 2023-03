Le novità Lenovo al Mobile World Congress

Al MWC 2023, Lenovo ha presentato le nuove soluzioni per PC e Chromebook per semplificare l’adozione dei nuovi modelli di lavoro nell’ufficio ibrido e fornire funzionalità avanzate per soddisfare un'ampia gamma di requisiti ed esigenze per l’utente moderno. Progettate seguendo linee di design contemporaneo ed esclusivo, le nuove soluzioni per PC, tra cui l’aggiornamento completo di tutto il portafoglio ThinkPad, si concentrano su miglioramenti delle prestazioni del sistema, un maggiore utilizzo di materiali più sostenibili e continui miglioramenti dell'esperienza utente.

I laptop Windows 11 di seconda generazione ThinkPad Z13 e Z16 migliorano le aree chiave delle funzionalità hardware e software per aiutare gli utenti a restare concentrati sull’attività creativa. ThinkPad Z13 presenta anche una nuova copertura superiore in fibra di lino, che utilizza materiali a base biologica1, per un aspetto e una sensazione tattile unica. Lenovo ha anche introdotto un ThinkPad X13 e X13 Yoga di quarta generazione riprogettato con cornici più strette, nuovi colori, materiali e funzionalità per facilitare il lavoro nell’ufficio ibrido e la mobilità. Il portfolio ThinkPad per il 2023 si completa con i notebook ThinkPad T14s, T14 e T16 di quarta generazione insieme ai ThinkPad L13, L13 Yoga, L14 e L15 di quarta generazione, progettati per le aziende con un'ampia gamma di funzionalità di mobile computing.

Le aziende attente alla produttività potranno scegliere i ThinkPad E14 di quinta generazione con nuovi display 16:10 o il nuovo fattore di forma da 16 pollici ThinkPad E16. I professionisti ad alta mobilità apprezzeranno la protezione aggiuntiva fornita dalla nuova custodia ThinkPad Professional, disponibile nelle dimensioni da 13 pollici e 14 pollici per supportare un'ampia selezione di laptop. Il monitor ThinkCentre Tiny-in-One Gen 5 altamente versatile offre funzionalità audiovisive migliorate e funzionalità riprogettate in grado di supportare più scenari di lavoro. Infine, i consumatori possono godere della flessibilità offerta dall'ultimo IdeaPad Duet 3i, un laptop detachable con Windows 11 che passa senza problemi dalla modalità a conchiglia a quella tablet; inoltre si amplia l'ecosistema ChromeOS con l'ultimo Chromebook IdeaPad Slim 3 dotato di una gamma di aggiornamenti audio, video e per la connettività.

I prodotti presentati possono anche essere disponibili come parte dell’offerta Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) che offre alle organizzazioni un'ampia gamma di soluzioni per l'ambiente di lavoro digitale, opzioni di pagamento flessibili e la possibilità di ridimensionare facilmente l'IT in linea con l'evoluzione delle loro esigenze di business. Per migliorare ulteriormente la produttività e l'esperienza dei dipendenti, le aziende possono implementare Lenovo Premier Support Plus2. Questa nuova suite completa di servizi di supporto offre un approccio personale dedicato, specializzato, al supporto IT, fornendo agli utenti un'esperienza d’uso senza rallentamenti e l'accesso diretto ai migliori tecnici di Lenovo. Premier Support Plus sfrutta anche le informazioni IA fornite da Lenovo Device Intelligence per aiutare i team IT a prevedere e prevenire i tempi di inattività dei dispositivi in ​​una flotta globale.

