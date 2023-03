La collezione 2023 dei Tv LG Oled arriva in Italia

LG ha annunciato l’arrivo in Italia della collezione 2023 dei suoi TV OLED. I nuovi TV OLED sono ispirati alla vision “Sync to You, Open to All” che sottolinea la volontà di offrire un’esperienza versatile e personalizzabile in base a preferenze e abitudini di utilizzo di tutti i componenti della famiglia che utilizzano il TV.

La nuova collezione 2023 dei TV OLED – composta dai nuovi modelli delle serie C3, G3, Z3 e B3 - sarà disponibile su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo nel corso delle prossime settimane.

Tecnologia OLED evo ancora più luminosa

L’evoluzione OLED di LG parte anche quest’anno dalla tecnologia OLED evo, che per la prima volta arriva anche sui TV 8K della serie Z3. Combinazione di processore, tecnologie evolute di controllo della luce e dei pannelli di ultima generazione, i TV OLED evo garantiscono un dettaglio superiore delle immagini e una luminosità più alta rispetto ai TV LG OLED convenzionali. In particolare, la serie G3 raggiunge picchi di luminosità eccezionali grazie al Brightness Booster Max: la nuovissima architettura di controllo della luce e gli algoritmi di potenziamento garantiscono incrementi di luminosità fino al 70%. Inoltre, le serie G3 e Z3 possono vantare anche il trattamento Super Anti Reflective che riduce efficacemente i riflessi per rendere l’esperienza di visione completamente immersiva anche quando l’ambiente è illuminato. La serie C conferma la presenza della tecnologia Brightness Booster, con fino al 20% di luminosità in più rispetto ai TV LG non OLED evo.

Il processore α9 AI Gen6

Alla base della tecnologia OLED evo c’è il nuovo processore α9 Gen6 con AI, un processore progettato specificamente per sfruttare al meglio la tecnologia OLED controllandone con precisione ogni singolo pixel. Giunto alla sesta generazione, col processore α9 LG si è posta un obiettivo ambizioso: proiettare l’utente nel mezzo della scena che sta guardando facendogliela vivere “come se fosse lì”. Un obiettivo che l’azienda ha realizzato attraverso una gestione dei colori, dei dettagli e degli oggetti ancora più accurata, sfruttando sofisticate tecnologie di Deep Learning.

La funzione AI Picture Pro, per esempio, offre un upscaling migliorato per una maggiore chiarezza delle immagini, rispettando l’eventuale grana della pellicola originale ed evitando artefatti; con l’OLED Dynamic Tone Mapping Pro, i dettagli appaiono più nitidi anche nelle zone molto chiare o scure, grazie all’applicazione della mappatura dinamica su ben 20.000 blocchi; inoltre, l’HDR Expression Enhancer riconosce e ottimizza la resa degli oggetti più rilevanti (come per esempio i volti delle persone), dando loro maggiore nitidezza e tridimensionalità. Oltre a perfezionare la riproduzione delle immagini, il processore α9 Gen6 con AI è alla base del funzionamento di AI Sound Pro, che rende più coinvolgenti le azioni sullo schermo grazie al suono surround virtuale a 9.1.2 canali riprodotto dagli altoparlanti integrati nel TV.

Design rinnovato e versatile

La collezione di TV 2023 conferma una grande attenzione verso il design e la versatilità di installazione dei prodotti. In particolare, la serie LG OLED evo G3 vanta un nuovo raffinato design chiamato One Wall Design. Grazie al montaggio a parete completamente a filo muro con la staffa inclusa, la serie G3 porta stile ed eleganza in tutti gli ambienti dove è posizionata. Anche la serie C3 offre versatilità di installazione grazie alla possibilità di abbinare la soundbar SC9S che, grazie alla staffa in dotazione, può essere agganciata allo stand del TV in modo da renderla parte integrante del design. Questa opzione permette di scegliere un’altezza di installazione che assicura la migliore esperienza audio mantenendo, allo stesso tempo, la stanza ordinata grazie all’assenza di cavi.

L’uso di un materiale in fibra composita, che riduce il peso complessivo del TV, rende inoltre la serie G e la serie C molto semplici da spostare o da montare sulla parete.

OLED Care

Una grande novità della collezione 2023 è rappresentata da OLED Care, il programma che permette di mantenere i TV OLED LG sempre altamente performanti. La funzione Memory Optimizer, inclusa all’interno di OLED Care, migliora le prestazioni del TV e permette di avviare delle auto-diagnosi. Offre inoltre l'accesso a funzioni che aiutano a prendersi cura del pannello OLED del televisore come la pulizia dei pixel, lo spostamento dell’immagine e la modifica della luminosità dei loghi, e suggerisce ulteriori azioni quando necessario.

Compatibilità e feature gaming

La collezione di TV OLED LG 2023 si conferma tra le più complete del mercato in termini di funzioni compatibili con lo standard HDMI 2.1a e di funzioni dedicate agli amanti dei videogiochi.

In particolare, quest’anno LG ha aggiornato la funzione Game Optimizer, che consente di selezionare e passare rapidamente tra i vari preset di visualizzazione, introducendo il nuovo preset personalizzabile. Combinato con le altre funzionalità che hanno reso i TV LG celebri nel mondo del gaming, questo nuovo preset rende i TV OLED LG gli alleati perfetti per le sfide più intense.

Inoltre, anche le sessioni di gioco più lunghe saranno più confortevoli per gli occhi come certificato da TÜV Rheinland (certificazione Eyesafe®) e da UL Solutions (certificazioni Flicker-Free Display e Discomfort Glare Free). Infine, la modalità Eye Comfort permette di regolare l'intensità della luce blu prodotta da ciascun pixel preservando l’accuratezza dei colori riprodotti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita