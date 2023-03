Jabra presenta i viva voce professionali di nuova generazione: Speak2 75, Speak2 55 e Speak2 40

Jabra ha annunciato la nuova gamma Speak2 di viva voce professionali, che include i dispositivi Speak2 75, Speak2 55 e Speak2 40.

Ogni altoparlante di questa nuova gamma è dotato di una tecnologia all'avanguardia di normalizzazione del livello vocale e di microfoni beamforming di ultima generazione che eliminano i rumori di fondo per una eccellente ripresa della voce.

Costruita all'insegna della versatilità, la gamma Speak2 offre dispositivi professionali, tascabili e portatili dotati delle più recenti tecnologie. Il tutto racchiuso in un design elegante e contemporaneo, con materiali pregiati, tra cui il tessuto per l'altoparlante sostenibile al 100%. Quando è in modalità di chiamata, il sottile anello dell'interfaccia utente si illumina e dà vita alle funzioni d'uso con le relative icone.

Jabra Speak2 75 può essere paragonato a una sala riunioni “in tasca”, essendo l'unico viva voce di questa gamma a disporre di un indicatore di qualità del microfono progettato su misura. L'anello luminoso a 360 gradi mostra agli utenti quanto la loro voce sia recepita dai microfoni, rassicurandoli su una dimostrazione di reale professionalità ovunque si trovino a lavorare.

Inoltre, il viva voce include un altoparlante avanzato da 65 mm che offre un'esperienza audio nettamente più potente e che consente di organizzare riunioni molto più efficienti e produttive.

Con la gamma Jabra Speak2, gli utenti possono contare su una connettività plug-and-play perfetta, in modo da potersi concentrare su ciò che conta di più: organizzare riunioni professionali e affidabili. Per chi ama scegliere la modalità, è possibile utilizzare il cavo USB per una linea diretta con Speak2 40 o passare al wireless con Speak2 75 o Speak2 55.

Infine, ogni prodotto Speak2 è progettato per funzionare con tutte le principali piattaforme per riunioni virtuali, il che significa che gli utenti possono partecipare a chiamate e riunioni da qualsiasi luogo, senza preoccuparsi della piattaforma che utilizzeranno. Non da ultimo, tutti i prodotti Speak2 sono dotati di protezione da polvere e acqua con grado di protezione IP64.

La gamma Speak2 sarà disponibile da fine marzo 2023.

Speak2 75 al prezzo di vendita suggerito €339

Speak2 55 al prezzo di vendita suggerito €169

Speak2 40 al prezzo di vendita suggerito €149

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita