Lenovo: arrivano i modelli aggiornati di ThinkPad Z13 e Z16 Gen 2

Avvolti dentro linee di design moderno, ThinkPad Z13 Gen 2 e ThinkPad Z16 Gen 2 di Lenovo sono alimentati dai più recenti processori AMD Ryzen serie 7000 con scheda grafica AMD Radeon serie 700M, Windows 11 e possono essere configurati con fino a 64 GB di memoria Dual Channel e SSD PCIe fino a 2 TB per affrontare i progetti più impegnativi. ThinkPad Z13 Gen 2 introduce un nuovo materiale rinforzato con fibra naturale opzionale che riveste il coperchio superiore in alluminio riciclato al 75%. Questo materiale di lino intrecciato è composto al 100% da prodotti agricoli raccolti raccogliendo fibre vegetali di lino.

L'aspetto elegante, con fattori di forma sottili e leggeri e cornici ultrasottili apporta maggiore appeal ai nuovi modelli ThinkPad. Il Wi-Fi 6E3 veloce e affidabile insieme alla barra delle comunicazioni che integra una videocamera FHD e i microfoni abilitati Dolby Voice offrono un'esperienza audiovisiva premium, potente e coinvolgente, progettato specialmente per una forza lavoro distribuita in remoto.







Un ampio touchpad si affianca all'iconico TrackPoint per produrre input comodi e accurati, a seconda di quale sia la preferenza dell’utente. Toccando due volte l’iconico TrackPoin si apre un menu rapido che mostra quattro schede menu. Queste schede di menu possono ora essere personalizzate in base alle preferenze dell'utente che può scegliere da un elenco di opzioni, tra cui la funzionalità della fotocamera e del microfono, ma ora possono anche configurare rapidamente le impostazioni della batteria e le impostazioni del dispositivo audio preferito come Bluetooth o altoparlanti integrati.

ThinkPad Z13 Gen 2 sarà disponibile a partire da luglio 2023. I prezzi dovrebbero partire da € 1649.

ThinkPad Z16 Gen 2 sarà disponibile a partire da agosto 2023. I prezzi dovrebbero partire da € 1959.

