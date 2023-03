In arrivo il primo tablet 3D AI di ZTE nubia

ZTE ha stretto una partnership con Leia, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie 3D-AI, per annunciare insieme il primo tablet 3D-AI al mondo, il nubia Pad 3D, un nuovo prodotto ecologico del marchio Nubia, al Mobile World Congress 2023.

Il nubia Pad 3D è dotato della tecnologia lightfield 3D di Leia, con un robusto motore di calcolo AI, che lo rende il dispositivo perfetto per il rilevamento dinamico tridimensionale dei volti e la corrispondenza in tempo reale fino a comodi angoli di visione 3D. Il dispositivo impiega anche algoritmi avanzati di rete neurale e deep-learning per convertire senza problemi contenuti 2D massicci come media in streaming, giochi, film, ecc. in esperienze visive 3D coinvolgenti e uniche, il tutto in tempo reale.

Il nubia Pad 3D non è solo un browser per la riproduzione 3D, ma anche un creatore di contenuti 3D. Adottando il principio della percezione stereoscopica dell'occhio umano, la doppia fotocamera anteriore e posteriore è in grado di registrare una visione 3D del mondo circostante. La doppia fotocamera posteriore da 16MP è dedicata alle riprese 3D, mentre la doppia fotocamera anteriore da 8MP può essere utilizzata per le videochiamate 3D, consentendo agli utenti di creare contenuti 3D di alta qualità, rendendo possibile la creazione 3D. Con l'aggiunta di un software creativo, tutti possono diventare artisti e creare opere visive in 3D grazie all'intelligenza artificiale.

Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale e della tecnologia 3D, il nubia Pad 3D offre un'esperienza digitale senza precedenti. Grazie alle varie applicazioni 3D, gli utenti possono accedere a un'ampia gamma di contenuti, tra cui chat 3D, streaming multimediale 3D, giochi 3D, teatro 3D, riprese 3D e altri contenuti di creazione. L'App Store Leia offre agli utenti uno sportello unico per scaricare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno.

Il nubia Pad 3D non è solo limitato agli scenari consumer, ma può essere utilizzato anche in scenari commerciali. Ha il potenziale per rivoluzionare l'educazione 3D con dimostrazioni digitali per l'istruzione, il supporto medico, le mostre digitali nei musei e altri campi. Grazie alla capacità di realizzare un'esperienza di realtà aumentata, il nubia Pad 3D rappresenta una svolta nel mondo della tecnologia.

Il nubia Pad 3D è dotato della più recente configurazione del chipset Snapdragon 888, UFS3.1 e RAM LPDDR5. Gli utenti possono aspettarsi di sperimentare immagini straordinarie sul display IPS LCD da 12,4 pollici da 2,5K a oscuramento adattivo, con una risoluzione di 2560*1600 e una frequenza di aggiornamento intelligente a 120Hz. Se ciò non bastasse, è dotato anche di altoparlanti Dolby surround simmetrici a quattro angoli e di una grande batteria da 9070 mAh con caricatore rapido da 33 W, che fornisce energia ininterrotta per le vostre avventure tridimensionali.

Il nubia Pad 3D ha un design con corpo in metallo, leggero e portatile. Il design multi-interfaccia e lo slot per schede migliorano notevolmente l'usabilità. Il colore nero notte della scocca, abbinato a un'elegante custodia in pelle vegana dello stesso colore, lo rende una scelta di moda versatile.

