Apple invita ogni fan di Ted Lasso a una sessione Today at Apple dedicata

Da questa settimana, i clienti e le clienti in tutto il mondo possono visitare gli Apple Store per partecipare a una nuova, divertente sessione Today at Apple che rende omaggio alla terza stagione di Ted Lasso. Durante la sessione “Studio pop-up: Crea il tuo poster ispirato a Ted Lasso”, potranno creare la loro personale versione del cartello nello spogliatoio del coach Lasso usando Apple Pencil su iPad. L’esperienza interattiva rientra nel programma Today at Apple.

La serie comedy vincitrice di due Emmy Award torna su Apple TV+ il 15 marzo, con nuovi episodi ogni mercoledì fino al 31 maggio. Dopo il suo debutto globale su Apple TV+, Ted Lasso ha ottenuto due Emmy di fila per la prima e la seconda stagione. Ha anche vinto un prestigioso Peabody Award, un SAG Award per il miglior attore protagonista in una serie comedy e tre Critics Choice Award, confermando tutte le nomination ricevute.

Nella serie, Jason Sudeikis interpreta Ted Lasso, un coach di football americano che viene chiamato ad allenare una squadra di calcio inglese. Il mister non ha esperienza in questo sport, ma compensa con l’ottimismo, la determinazione... e i biscotti. La serie comedy Apple Original annovera nel suo cast anche Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance e Juno Temple.

Per chi se le fosse perse, la prima e la seconda stagione di Ted Lasso sono disponibili in tutto il mondo su Apple TV+ nell’app Apple TV.

