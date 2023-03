Samsung annuncia l’arrivo in Italia della nuova gamma TV Neo QLED e OLED

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della gamma di nuovi TV Samsung Neo QLED e OLED, che sarà disponibile per il pre-ordine a partire dal 13 marzo 2023.

La nuova gamma di prodotti premium che puntano su una connettività avanzata e consumer experience personalizzata – già vincitrice di diversi premi – e che riconfermano Samsung leader senza pari nel settore dei TV da ben 17 anni, vanta innovazioni all’avanguardia per offrire ai consumatori funzionalità connesse grazie a un’esperienza di visione ancora più interattiva. La nuova line-up approda sul mercato con una speciale promozione dedicata fino al 9 aprile.

La nuova gamma TV Samsung Neo QLED 8K e 4K vanta opzioni premium che si adattano alle esigenze di tutti. La qualità dell’immagine su Neo QLED è affidata all’avanzato Processore Neural Quantum e con Quantum Mini LED garantisce al TV un’elaborazione a 14 bit, mentre la tecnologia di AI upscaling supporta funzioni come Shape Adaptive Light Control e Real Depth Enhancer Pro, per immagini ancora più tridimensionali e realistiche.

Nel 2023 Samsung porta Neo QLED oltre la semplice nitidezza dell’immagine, grazie al pannello ad alta risoluzione e all’algoritmo proprietario che alimenta il nuovo Auto HDR Remastering. Questo sistema di rimasterizzazione automatica sfrutta il deep learning dell’intelligenza artificiale (AI) per analizzare in ogni scena e applicare in tempo reale effetti High Dynamic Range (HDR) a contenuti di tipo Standard Dynamic Range (SDR), rendendoli più vividi, brillanti e quindi assolutamente immersivi.

Quest’anno Samsung, coerentemente con il suo percorso di innovazione costante, compie un ulteriore passo in avanti con SmartThings, la piattaforma dedicata alla smart home che permette l’integrazione senza soluzione di continuità tra tutti i dispositivi dell’ecosistema Samsung.

Dal 2023, infatti, il modulo One-Chip di SmartThings per Zigbee e Matter Thread sarà integrato direttamente nella gamma Samsung. E per dare un’ulteriore marcia all’esperienza di connettività, SmartThings sincronizzerà automaticamente i dispositivi facilitando la gestione non solo dei prodotti Samsung, ma anche degli elettrodomestici e dei dispositivi IoT di terzi, per connessioni senza soluzione di continuità.

Modelli, polliciaggi e prezzi:

QN900C 8K: 85''(€ 9.999) - 75''(€ 7.499) - 65''(€ 5.499)

QN800C 8K: 85''(€ 7.999) - 75''(€ 5.299) - 65''(€ 3.799)

QN90C 4K: 85''(€ 5.499) - 75''(€ 3.899) - 65''(€ 2.799) - 55''(€ 2.399) -50"(€ 1.699) -43"(€ 1.399)

QN85C 4K: 75''(€ 3.299) - 65''(€ 2.499) - 55''(€ 1.799)

