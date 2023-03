Nel 2022 ZTE registra un incremento raddoppiato dei ricavi e degli utili operativi

ZTE ha registrato nel 2022 un fatturato operativo di 122,95 miliardi di RMB, il 7,4% in più rispetto all'anno precedente.

Secondo il rapporto annuale 2022 pubblicato da ZTE, l'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata in borsa ha raggiunto 8,08 miliardi di RMB, con un aumento del 18,6% rispetto all'anno precedente. L'utile netto dopo le voci straordinarie assegnabile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata in borsa per il 2022 è stato di 6,17 miliardi di RMB, con un aumento dell'86,5% rispetto al 2021.

Il 2022 ha segnato l'inizio della fase di espansione della Società. Nel corso dell'anno, l'Azienda, pur dovendo affrontare le grandi sfide poste dall'incertezza del complesso contesto globale, ha continuato a consolidare la propria posizione con soluzioni innovative, mantenendo al contempo un'operatività costante. Fedele alla strategia aziendale di mantenere una crescita di qualità, ZTE ha saputo cogliere la sfida della digitalizzazione globale e dello sviluppo della decarbonizzazione, ha rafforzato gli investimenti in R&S full-stack e full-domain del DICT e ha migliorato continuamente la competitività delle tecnologie e dei prodotti chiave dell'azienda. Nel 2022, l'Azienda ha investito annualmente 21,60 miliardi di RMB in R&S, coprendo il 17,6% del fatturato. Allo stesso tempo, ZTE continua ad approfondire la trasformazione digitale e intelligente, a migliorare la flessibilità, l'elasticità e la resilienza dell'organizzazione e a garantire uno sviluppo ordinato, efficiente e sano di tutte le attività.

Nel 2022, i ricavi operativi sia nel mercato nazionale che in quello internazionale e i ricavi operativi delle tre principali attività dell'azienda, tra cui le network carrier, le attività governative e aziendali e le attività consumer, hanno registrato una crescita su base annua. I ricavi operativi del mercato nazionale hanno raggiunto 85,24 miliardi di RMB, pari al 69,3% dei ricavi operativi complessivi, mentre i ricavi operativi del mercato internazionale hanno raggiunto 37,71 miliardi di RMB, pari al 30,7% dei ricavi operativi complessivi.

Per quanto riguarda le network carrier, nel 2022 l'azienda ha raccolto un fatturato operativo annuale di 80,04 miliardi di RMB, con un aumento del 5,7% rispetto all'anno precedente. Nel periodo, ZTE ha continuato ad aumentare la quota di mercato globale di prodotti chiave come le reti wireless e le reti cablate. Secondo l'ultimo rapporto, nel 2022 le spedizioni annuali dell'azienda di stazioni base 5G, reti core 5G e porta coerente 200G si sono classificate al secondo posto nel mondo, mentre le entrate di POL OLT sono salite al secondo posto a livello globale.

Nelle attività amministrative e di corporate business, ZTE ha raggiunto un fatturato operativo di 14,63 miliardi di RMB, con una crescita dell'11,8% rispetto all'anno precedente. I prodotti principali di ZTE, come i server e lo storage, i database distribuiti GoldenDB e i computer cloud, hanno ottenuto una rapida crescita del numero di clienti top in tutti i settori, compresi quelli finanziari e Internet. Inoltre, ZTE, concentrandosi sulle esigenze aziendali di resilienza, crescita sistematica e riduzione dei costi, e basandosi su un'infrastruttura digitale efficiente e sulla "Digital Nebula" realizzata con un'architettura di transazioni cloud-native, ha integrato profondamente le tecnologie ICT con i settori industriali per esplorare la trasformazione digitale di finanza, Internet, energia, trasporti e grandi imprese.

Per il settore consumer, ZTE ha generato un fatturato operativo di 28,28 miliardi di RMB, con un aumento del 9,9% rispetto al 2021. L'azienda ha gradualmente integrato telefoni cellulari, prodotti Internet mobile, terminal di home information e funzionalità ecologiche per offrire a individui e famiglie una ricca selezione di prodotti intelligenti. Nel 2022, ZTE, Nubia e Red Magic hanno lanciato una serie di telefoni cellulari per soddisfare le diverse esigenze del mercato. Nel frattempo, il prodotto Internet mobile 5G MBB & FWA di ZTE è rimasto il primo al mondo in termini di spedizioni globali. Durante il periodo, i terminali di informazione domestica dell'azienda hanno registrato una crescita vertiginosa, con le spedizioni di PON CPE e DSL CPE al primo posto a livello globale e il suo STB è rimasto in posizione di leadership in termini di quota di mercato.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita