realme C55 presentato ufficialmente il 22 marzo a Milano

realme ha confermato il lancio del nuovo realme C55 per il prossimo 22 marzo a Milano. realme ha già svelato ufficialmente gli aggiornamenti strategici della serie C ed ora sta per arrivare il primo C55 aggiornato con caratteristiche uniche nel segmento di mercato.

realme C55 offre l'unica fotocamera da 64MP del segmento ed è il primo prodotto della serie C a disporre di un sensore di alto livello con una dimensione dei pixel di 0,7μm e un formato ottico di 1/2", lo stesso sensore utilizzato su realme GT Master Edition.

realme C55 è dotato di una RAM dinamica fino a 16 GB e di una ROM da 256 GB: il più grande spazio di archiviazione del segmento, garantendo un'esperienza d'uso più fluida e duratura. Inoltre, per offrire un'esperienza più sicura e stabile, realme C55 si avvale di Android 13 & UI 4.0 per la prima volta nella serie.

In aggiunta, il C55 sarà il primo prodotto dotato della funzione "Mini Capsule", che si estende in maniera intelligente a sinistra e a destra del punch-hole della fotocamera selfie del telefono. Durante il lancio del realme C55 verranno annunciate altre elettrizzanti novità.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita