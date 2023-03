ASUS ha annunciato il server 5G DU ottimizzato per TCO ESR1-511-X4TF

ASUS annuncia ESR1-511-X4TF, un nuovissimo edge server per applicazioni di tipo Centralized Unit (CU) e Distributed Unit (DU), basata su processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione con Intel vRAN Boost.

Precedentemente identificati con i nomi in codice Sapphire Rapids Edge Enhanced Compute (Sapphire Rapids EEC), questi server sono progettati per migliorare le prestazioni delle applicazioni basate su reti virtualizzate per l’accesso radio (vRAN). ASUS ESR1-511-X4TF è una soluzione server ad alte prestazioni e ottimizzata anche in termini di TCO (Total Cost of Ownership) per l'edge computing e l'implementazione O-RAN CU/DU, in grado di offrire un'accelerazione integrata con incrementi di capacità 2 volte superiori con gli stessi consumi energetici e fino al doppio delle prestazioni per Watt per poter soddisfare anche i requisiti critici e più stringenti di prestazioni, scalabilità ed efficienza energetica. L'innovativo design termico di questa nuova generazione di server offre potenza e capacità termiche superiori per supportare funzionalità al vertice della categoria, tra cui CPU fino a 400 watt, GPU fino a 350 watt e rete a 400 Gbps.

ESR1-511-X4TF è un server di tipo 1U a ingombro estremamente ridotto e basato sui più recenti processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione con Intel vRAN Boost per offrire maggiori capacità e prestazioni più elevate grazie all’accelerazione Intel vRAN Boost, inclusa la nuova accelerazione dei carichi di lavoro nelle stime per canale Sounding Reference Signal (SRS). Con un design ad accesso frontale e una profondità di soli 430 mm, ESR1-511-X4TF ospita fino a due slot FH3/4L per schede GPU e FPGA per l'edge AI computing e per l'implementazione O-RAN CU/DU. Inoltre, ESR1-511-X4TF beneficia di una progettazione di elevata qualità per funzionare con un esteso range di temperature operative. Integrando gli acceleratori in una singola CPU, ESR1-511-X4TF consente la riduzione nell’assorbimento complessivo di potenza, rimuovendo i controller DDR4 e PCI Express integrati in un acceleratore discreto.

ASUS ESR1-511-X4TF supporta i processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione e modelli specifici prevedono anche l’integrazione di una scheda Intel vRAN Accelerator ACC100 e un modulo Intel E810 per la sincronizzazione temporale creato da ASUS. Quando vengono impiegati i processori di quarta generazione della serie Intel Xeon Scalable, il nuovo server supporta la funzione di accelerazione QAT L1 senza sacrificare l'interfaccia PCI Express 5.0, potenziando la capacità di elaborazione O-RAN L1/L2 all’interno di un unico sistema.

I server ASUS ESR1-511-X4TF saranno disponibili tramite selezionati Partner Commerciali ASUS a partire dal secondo trimestre del 2023.

