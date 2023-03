Philips ha presentato il nuovo monitor portatile 16B1P3302D

Philips ha presentato il nuovo display portatile 16B1P3302D che entra a far parte della serie di monitor vincitrice del Product iF Design Awards 2021 e del reddot 2021 per il design.

Ottimo per chi ama viaggiare grazie al suo design leggero e portatile, il Philips 16B1P3302D si adatta facilmente a essere inserito sia in una valigetta che in uno zaino grazie al suo display da 15,6 pollici (39,6 cm di diagonale). Inoltre, il Dual USB-C presenta due porte sul lato del monitor e ogni cavo USB-C può essere collegato e utilizzato contemporaneamente. Le porte hanno diverse funzioni: ricarica, presentazione e possono anche integrare una configurazione a doppio schermo.

Il Philips 16B1P3302D permette di lavorare da qualsiasi luogo grazie al supporto multi-angolo che permette di inclinare lo schermo da 0 a 90 gradi e agli angoli di visualizzazione di 178/178 gradi con tecnologia LED IPS per una visione agevole da quasi tutte le angolazioni.

Oltre a un'esperienza più personalizzata, il display Philips 16B1P3302D punta anche a un'elevata qualità dell'immagine grazie alla risoluzione Full HD 16:9 e alla tecnologia SmartImage per immagini a schermo ad alto contrasto e ottimizzate.

Inoltre, il Philips 16B1P3302D è dotato di modalità EasyRead e LowBlue per ridurre l'affaticamento degli occhi e offrire un'esperienza di lettura agevole.

Grazie a tutte queste caratteristiche, questo monitor è ideale per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio modo di lavorare anche lontano dall’ufficio tradizionale, pur mantenendo lo stesso livello di comfort.

Il monitor Philips 16B1P3302D è disponibile per l'acquisto al prezzo di 279 euro.

